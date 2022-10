Promocja Nextbase i InterRisk. Ubezpieczasz auto, masz rabat na kamerę samochodową

Nextbase od lat jest wierny swojej wizji, jaką jest zapewnianie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa kierowców. Firma współpracuje też z towarzystwami ubezpieczeniowymi na całym świecie. A oprócz samego rejestrowania zdarzeń na drodze, oferuje szereg dodatków do swoich kamer samochodowych. Takich jak automatyczne wzywanie pomocy w przypadku wypadku lub braku reakcji kierowcy (w modelach serii 2, od 322GW), inteligentny tryb parkingowy i dodatkowe modułu kamer.

Z naszych badań wynika, że występuje ścisła korelacja pomiędzy posiadaniem w samochodzie wideorejestratora, a zwiększeniem bezpieczeństwa jazdy kierującego pojazdem. Ten psychologiczny efekt przekłada się na zmniejszenie występowania kolizji czy wypadków na drogach. Z punktu widzenia towarzystw ubezpieczeniowych oznacza to mniej roszczeń. Z kolei dla kierujących pojazdem, obok zwiększenia bezpieczeństwa, korzyścią jest również posiadanie materiału wideo, który może przesądzić o winie w przypadku kolizji, co z kolei pozwala uniknąć m.in straty zniżek. Jesteśmy podekscytowani partnerstwem z InterRisk, ponieważ wiemy, że razem przyczyniamy się do poprawy jakości podróżowania ma polskich drogach

– mówi Richard Browning, CMSO Nextbase.