Trwają testy przełomowego magnesu. Zapowiedzi brzmią imponująco

O istocie postępów w tej sprawie niech świadczy fakt, że akcelerator cząstek doprowadził między innymi do odkrycia bozonu Higgsa, zwanego również boską cząstką, w Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN. Tego typu zaawansowane instrumenty mogą również umożliwiać powstanie ogniw słonecznych nowej generacji czy też niezwykle wydajnych akumulatorów.

Czytaj też: Wielki Zderzacz Hadronów gotowy na kolejne odkrycia. Rusza trzeci cykl pracy akceleratora CERN

Pojedynczy akcelerator cząstek może wykorzystywać tysiące elektromagnesów o dużej mocy. Manipulując tymi ostatnimi naukowcy mogą zaginać i skupiać wiązkę przy prędkości bliskiej prędkości światła. Problem polega na tym, że zasilanie i chłodzenie tych elementów wiąże się z użyciem ogromnych ilości energii elektrycznej. Dzięki ostatnim wysiłkom powstał natomiast magnes optyczny, który nie zużywa energii elektrycznej.

Przy podobnej elastyczności jak w przypadku elektromagnesów, takie urządzenia nie wymagają zasilania do wytworzenia pola magnetycznego. W efekcie koszty użytkowania nadchodzących akceleratorów cząstek powinny być niższe od obecnych.

Za sprawą pierwszych testów prototypowego magnesu rozpoczyna się roczny okres demonstracyjny, który ma wykazać, czy będzie on równie niezawodny i wytrzymały jak konwencjonalne elektromagnesy. Co istotne, obniżone zużycie energii oznacza również niższe emisje: z szacunków wynika, że w ramach pierwszego testu uda się zaoszczędzić około 136 kg dwutlenku węgla w porównaniu z dotychczas wykorzystywanymi elektromagnesami.

Czytaj też: Magnesy chiralne pomogą w rozwoju spintroniki? Przełomowe osiągnięcie

Rozwój magnesu ZEPTO potwierdza zdolność STFC do projektowania i budowania zupełnie nowych technologii wymaganych do tworzenia następnej generacji obiektów badawczych w sposób bardziej przystępny i zrównoważony. Jestem bardzo dumny, widząc go zainstalowanego i działającego z powodzeniem po raz pierwszy na obiekcie operacyjnym. Jest to znaczący krok w rozwoju dla tego innowacyjnego magnesu.

wyjaśnia kierownik projektu, Jim Clarke