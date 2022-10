Nowy rekord podkręcania procesora. Core i9-13900K Intela pobił 8-letni rekord procesora AMD

Nowy król podkręcania. Intel Core i9-13900K pobił niezwyciężonego FX 8370

24-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor Core i9-13900K w rękach niejakiego Elmora (overclockera) firmy ASUS w połączeniu z płytą główną ROG Maximus Z790 APEX, został podkręcony do rekordowego taktowania 8812,85 MHz (8,81 GHz) na wszystkich ośmiu rdzeniach Performance. Dokonano tego na zdecydowanie wyższym napięciu, niż wskazane w programie 1,325V (to zapewne błąd odczytu), pobijając tym samym wynik wspomnianego FX 8370 (8,79 GHz) o około 200 MHz.

Pobicie 8-letniego rekordu zdecydowanie należy do ważnych momentów i wiele mówi o danym produkcie, jego możliwościach i jakości. Nawet jeśli w ogólnym rozrachunku nie zmieni to naszego życia w żadnym stopniu, jak to zwykle bywa z przykładami czegoś ekstremalnego. Nikt bowiem nie będzie przecież pracował lub grał, chłodząc procesor ciekłym azotem na co dzień… zwłaszcza że stabilność układu po takim OC jest z całą pewnością niska. Potwierdzają to zresztą same testy w benchmarku. W Cinebench R23 i R20 ten Core i9-13900K wystąpił bowiem po OC do 7,3 GHz, gdzie zaliczył test, uzyskując odpowiednio 550004 i 20962 punktów.