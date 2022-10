Obliczenia kwantowe w naszych mózgach. Odważna koncepcja, która może zmienić wszystko

Koncepcja o obliczeniach kwantowych w naszych mózgach została zaproponowana przez naukowców z Trinity College Institute of Neuroscience (TCIN). Odkrycie to – jeżeli zostanie potwierdzone – może całkowicie zmienić wszystko, co wiemy (a raczej: czego nie wiemy) o naszych mózgach. Może także pomóc w zrozumieniu, dlaczego najbardziej zaawansowane komputery na planecie są skryte w naszych czaszkach i jak daleko superszybkim komputerom do nich. Szczegóły opisano w czasopiśmie Journal of Physics Communications.

Zaadaptowaliśmy pomysł opracowany dla eksperymentów mających na celu udowodnienie istnienia kwantowej grawitacji, zgodnie z którym bierze się znane systemy kwantowe, które oddziałują z nieznanym systemem. Jeżeli system znany zostanie splątany z nieznanym, mamy do czynienia z systemem kwantowym. Omija to trudności ze znalezieniem urządzeń pomiarowych dla czegoś, o czym nic nie wiemy. Dr Christian Kerskens z TCIN

Kwantowe mózgi

Najnowsze badania sugerują, że procesy kwantowe są częścią poznawczych i świadomych funkcji mózgu. Na potwierdzenie tych rewelacji trzeba będzie jednak poczekać, bo wymaga to zaangażowana ekspertów z różnych dziedzin, nie tylko fizyków i biologów. Eksperci przekonują, że to z kolei przybliża nas do zrozumienia wszelkich dysfunkcji działania mózgu, a tym samym – do wyleczenia, przynajmniej niektórych z nich.

Do naszych eksperymentów użyliśmy spinów protonów “wody mózgowej” jako znanego układu. Gromadzi się ona naturalnie jako płyn w naszych mózgach, a spiny protonów mogą być mierzone za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). Następnie, stosując specyficzny projekt MRI do poszukiwania splątanych spinów, znaleźliśmy sygnały MRI, które przypominają potencjały wywołane biciem serca, formę sygnałów EEG. Dr Christian Kerskens z TCIN

Potencjały elektrofizjologiczne, takie jak wywołane biciem serca, w normalnych okolicznościach nie są wykrywalne za pomocą MRI. Dało się je dostrzec tylko dlatego, że jądrowe spiny protonów w mózgu były splątane.

Jeśli splątanie jest jedynym możliwym wyjaśnieniem w tym przypadku, to oznaczałoby, że funkcje mózgu muszą być kwantowe. Ponieważ te funkcje mózgu były również skorelowane z wydajnością pamięci krótkotrwałej i świadomością, jest prawdopodobne, że te procesy kwantowe są ważną częścią naszych poznawczych i świadomych funkcji mózgu. Dr Christian Kerskens z TCIN

Eksperymenty przeprowadzone zaledwie 50 m od sali wykładowej, w której Schrödinger przedstawił swoje słynne twierdzenie, mogą rzucić światło na tajemnice biologii, a także na świadomość, która naukowo jest jeszcze trudniejsza do uchwycenia.