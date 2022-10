Home Tech NVIDIA szykuje odświeżenie GeForce RTX 3060. Zwiększy możliwości kart niskim kosztem

NVIDIA szykuje odświeżenie GeForce RTX 3060. Zwiększy możliwości kart niskim kosztem

Wygląda na to, że odświeżenie GeForce RTX 3060 Ti trafi na rynek prędzej lub później, jako że w ostatnich dniach wiele informacji na ten temat zaczęło wpadać do sieci. Apogeum tych nieoficjalnych kawałeczków informacji miało miejsce, kiedy to sprzedawca Lenovo umieścił w swojej ofercie GeForce RTX 3060 z ulepszoną pamięcią GDDR6X. Nastąpiło to po tym, jak świat obiegły informacje, że brytyjski sprzedawca detaliczny przygotowuje się do sprzedaży RTX 3060 Ti Founders Edition właśnie z tą pamięcią.