Oppo ma już konkurenta dla Galaxy Z Fold, więc teraz czas na model z klapką

Jeśli na bieżąco śledzicie doniesienia na temat tego rodzaju urządzeń, to Oppo z klapką nie powinien być dla Was nowością. O tym, że powstaje, mówi się bowiem od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz dostaliśmy na jego temat więcej konkretów. Znany leakster Digital Chat Station dostarczył nam bowiem szczegóły jego specyfikacji.

Co zaoferuje nam smartfon z klapką od Oppo?

Jeśli chodzi o ubiegłorocznego Oppo Find N, model ten nigdy nie trafił na globalny rynek, więc w tym przypadku mogliśmy obejść się tylko smakiem. Czy więc jest sens wyczekiwać nie tylko na jego następcę, ale też na model z klapką? Wydaje się, że tak, bo już jakiś czas temu w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej zarejestrowano dwa składane modele od Oppo – Find N Fold i Find N Flip. To z kolei zdaje się potwierdzać wcześniejsze plotki o globalnej premierze składanych smartfonów producenta. A ta, podobno, ma się odbyć jeszcze w tym roku.

Jeśli zaś chodzi o specyfikację rzekomego Find N Flip, to przeciek dostarcza nam kilku konkretów. Smartfon ma zostać wyposażony w dwa ekrany — wewnętrzny składany o przekątnej 6,8 cala i zewnętrzny 3,26-calowy wyświetlacz do sprawdzania powiadomień itp. Mają być to panele OLED. Mówi się też, że aparat do selfie zaoferuje nam rozdzielczość 32 Mpix, ale dzięki zewnętrznemu ekranowi, do selfie będzie można używać też 50-megapikselowego aparatu głównego z matrycą Sony IMX766 oraz 8-megapikselowego obiektywu ultraszerokokątnego IMX355. Za zasilanie odpowie z kolei bateria o pojemności 4300 mAh, czyli większa od tej, jaka znalazła się na pokładzie najnowszego Z Flip4.

Oppo Find N

Nie wiemy jednak, po jaki chipset sięgnie Oppo. W zeszłorocznym Find N wykorzystano Snapdragona 888, choć było już po premierze Snapdragona 8 Gen 1. Możliwe więc, że i tym razem producent postawi na ex-flagowca, dzięki któremu cena urządzenia będzie nieco niższa.

Tak czy inaczej, jeśli plotki o rychłej premierze są prawdziwe, to w najbliższym czasie powinniśmy dostać na temat tego smartfona jeszcze więcej informacji.