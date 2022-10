Perfect Picture – Canon partnerem pierwszego reality show o fotografii

Czym jest Perfect Picture?

Prowadzony przez Patrycję Kazadi program TVN 7 to 8-odcinkowy reality show poświęcony fotografii. W każdym z odcinków uczestnicy staną przed dwoma zadaniami z różnych dziecin fotografii. Ich prace będą oceniane przez ekspertów z branży fotograficznej. Sesje fotograficzne będą maksymalnie… udziwnione. Jak przekonują twórcy programu, niektóre ekstremalne, wymagające tężyzny fizycznej lub wyjścia poza własną strefę komfortu, inne bazujące na pracy z ludźmi, gdzie liczy się dobra komunikacja i cierpliwość.

Z aparatami w rękach pojawią się znane osoby, które jeśli do tej pory miały styczność z fotografią, to raczej po tej drugiej stronie obiektywu. Choć same na co dzień robią dużo zdjęć, to wykorzystują do tego wyłącznie smartfony.

Canon jest partnerem technologicznym programu. Po obu stronach… obrazu

Uczestnicy programu będą posługiwać się aparatami marki Canon. Będą to aparaty z najwyższej serii EOS R. Na planie pojawią się wraz z całą gamą obiektywów oraz drukarkami – domową PIXMA G640 oraz profesjonalną imagePROGRAF PRO-1000.

Tym czego nie zobaczymy na ekranie jest… więcej sprzętu Canona. Do realizacji programu posłużyły kamery z profesjonalnych serii Cinema EOS – EOS C500 Mark II, EOS C300 Mark III oraz EOS C70. Sprzęt Canona trafi też do zwycięzcy programu. Będzie to EOS R6 z obiektywem RF 24-105mm oraz drukarka MegaTank PIXMA G640. Do pozostałych uczestników trafią inne, nieujawnione jeszcze, sprzęty marki.

Pierwszy odcinek programu Perfect Picture zostanie wyemitowany 7 października o 19:30 w TVN 7. Kolejne będzie można obejrzeć co tydzień, w każdy piątek o tej samej porze.