Tysiąclecia nie działo się to tutaj! Pierwszy żubr urodzony na wolności w Wielkiej Brytanii

W lipcu w hrabstwie Kent wypuszczono na wolność trzy żubry. Jedna z samic była w ciąży, co umknęło uwadze pracownikom parku narodowego. Miało prawa do tego dojść, bo żubry często mają tendencję do ukrywania swojej ciąży, aby zapobiec atakom drapieżników. Nie wiadomo, gdzie dokładnie doszło do porodu, ale po kilku dniach pojawiło się młode cielę.

Młode pojawiło się w podskokach – dosłownie. Uwielbia biegać wokół dorosłych. Tom Gibbs, strażnik żubrów w Kent

Niespodziewane narodziny

Żubry wypuszczono w ramach projektu Kent Wildlife Trust i Wildwood Trust. Strażnicy mieli nadzieję, że stado będzie się rozmnażać w przyszłości, więc nagłe pojawienie się młodego osobnika jest bonusem. Jeszcze w tym miesiącu z Niemiec przyjedzie samiec, który dołączy do trzech samic wypuszczonych na wolność.

Było kilka dni, kiedy nie widzieliśmy samicy nr 2 i to był sygnał alarmowy, bo ona zwykle była bardzo pewna siebie i stała z przodu. Wyruszyłem, aby ją znaleźć i po ok. godzinie, usłyszałem jakiś szelest za linią drzew. Nie chciałem podchodzić zbyt blisko, więc użyłem lornetki i zobaczyłem jej ogon. Nagle zobaczyłem mały pysk, który wyskoczył zza samicy i to był moment eureki. To był pierwszy żubr urodzony na wolności w Anglii. Tom Gibbs

Strażnicy podejrzewali, że z żubrami dzieje się coś niezwykłego. Samica w ciąży zwykle była wybredna, a w dniach poprzedzających poród, jadła co popadnie. Jej wymię było lekko spuchnięte, ale eksperci podejrzewali, że mogła po prostu wejść w swój okres płodny. Cielę urodziło się 9 września, ale ogłoszenie tego faktu opóźniono ze względu na śmierć królowej Elżbiety II. Nowy osobnik został dobrze powitany w stadzie.. Pozostałe samice mają oko na cielaka, gdy matka odpoczywa, co przypomina opiekę nad dziećmi.

To pierwszy żubr urodzony na wolności w Wielkiej Brytanii /Fot. Donovan Wright

W stadzie znajdzie się maksymalnie 10 zwierząt, a naukowcy mają nadzieję dostarczać dorosłe żubry do innych miejsc w Wielkiej Brytanii. Warto przypomnieć, że wszystkie 9000 obecnie żyjących europejskich żubrów pochodzi od zaledwie 12 zwierząt z zoo, więc pula genowa nie jest zbyt bogata. Umieszczenie żubrów w ogrodach zoologicznych uratowało gatunek przed wyginięciem na początku XX wieku.