Podwodny lotniskowiec, czyli jak połączyć najlepsze cechy wyjątkowych okrętów

Podwodny lotniskowiec to wcale nie coś futurystycznego. Historia nam o tym przypomina

Obecnie żadna marynarka nie ma w swojej flocie podwodnych lotniskowców, choć przeszłość pamięta kilka takich przypadków. Tymi zdecydowanie najsłynniejszymi są zarówno japońskie okręty podwodne typu I-400, jak i francuskie Surcouf. Z pominięciem tej pary w praktyce większość kiedykolwiek wykorzystywanych w praktyce lotniskowców podwodnych wykorzystywała swoje pokładowe samoloty do prowadzenia rozpoznania i obserwacji. Obecnie lotniskowce są z kolei pełne ofensywnych samolotów.

Surcouf

Zanim jednak przejdziemy do tego “co jest dziś”, przenieśmy się w czasie do drugiej dekady ubiegłego wieku, kiedy to Niemcy jako pierwsi zaczęli eksperymentować z podwodnymi lotniskowcami. Na ten pomysł wpadli podczas atakowania Londynu z wykorzystaniem samolotów FF-29 przez kanał La Manche i wzdłuż Tamizy. Wtedy odkryli, że ich samoloty dręczy problem zasięgu, aby piloci mogli “spokojnie” wrócić do bazy po misji i tak też wpadli na pomysł przytroczenia wodnosamolotu FF-29 do burty okrętu podwodnego U-12.

U-12 z FF-29

Eksperyment zakończył się sukcesem, kiedy po przepłynięciu prawie 50 km U-Boot (typ okrętu podwodnego) zalał swoje zbiorniki, pozwalając F-29 wystartować. Sam pomysł początkowo uznano jednak za niepraktyczny, ale powrócono do niego w 1917 roku, chcąc zwiększyć siłę uderzeniową nowych niemieckich okrętów podwodnych. Koniec I wojny światowej pogrzebał jednak i ten zryw ku podwodnym lotniskowcom.

Przypomniano sobie jednak o nich tuż po pierwszej wojnie i jeszcze podczas tej drugiej, w której powstały zdecydowanie najbardziej zaawansowane i bliskie “ideałowi” okręty podwodne. Mowa o okręcie podwodnym typu I-400 w rękach japońskiej marynarki, który wypierał 6500 ton i miał ponad 120 metrów długości, czyli trzykrotnie więcej niż zwykłe okręty podwodne w tamtych czasach. Przez to jego koszty były ogromne, co przy niskiej przydatności zmusiło Japonię do wycofania się z produkcji po stworzeniu jedynie 3 egzemplarzy.

Jego specjalne przeznaczenie wymusiło zastosowanie kształtu kadłuba w formie “ósemki” dla dodatkowej wytrzymałości, co umożliwiało obsłużenie pokładowego hangaru do przechowywania trzech samolotów Aichi M6A Seiran. Aby zmieścić samolot w hangarze jego skrzydła były składane do tyłu, stateczniki poziome składane w dół, a górna część statecznika pionowego składana tak, aby ogólny profil samolotu mieścił się w średnicy jego śmigła. Czteroosobowa załoga mogła przygotować i wzbić się w powietrze w ciągu 45 minut, wspomagając się pokładową katapultą o długości 120 stóp.

Podwodne lotniskowce dziś – czy jest na nie szansa?

Chociaż ciekawie byłoby zobaczyć startujące z pokładu ledwie co wynurzonego okrętu kilku myśliwców, to najpewniej nigdy nie dojdzie do tego, co siedzi obecnie w naszych głowach. Rozwój technologii sprawił, że podwodne lotniskowce nabrały więcej sensu jako statki-matki dla… dronów, które mogłyby być nawet wystrzeliwane z wyrzutni (np. VLS). Ciężko wprawdzie wyobrazić sobie okręt podwodny, którego górny korpus “schowałby się” w kadłubie po wynurzeniu, ujawniając kilka przygotowanych do startu F-35, ale z drugiej strony realne wydaje się połączenie całkowicie płaskiej górnej sekcji okrętu ze szczelną windą dla samolotów i nawet zabezpieczoną katapultą EMALS. O ile sama katapulta za bardzo skomplikowałaby projekt, tak wykorzystanie w takim scenariuszu samolotów VTOL (pionowzlotów) rozwiązałoby ten problem. W tym wszystkim jednak to drony wydają się najbardziej sensowne i zresztą zważywszy na postępujące zaawansowane pocisków manewrujących, już w pewnym sensie doczekaliśmy się tego.

Przy dążeniu do opracowania podwodnych lotniskowców należy odpowiedzieć na wiele pytań, bo m.in.:

Czy przeprowadzenie niespodziewanego ataku w ten sposób będzie opłacalne?

Czy wymóg zwiększenia rozmiaru okrętu podwodnego nie wpłynie zbyt negatywnie na ryzyko jego wykrycia?

Jak upchać możliwie najwięcej samolotów na pokładzie? (swoją drogą, drony są znacznie mniejsze)

Czy w dobie rosnącego potencjału i zaawansowania pocisków manewrujących oraz dronów jakikolwiek sens ma umieszczanie załogowych samolotów na okrętach podwodnych?

Wszystko to jest uzależnione od jednego – pieniędzy. Tak jak kiedyś zwyczajnie mogło opłacać się projektować i budować podwodne lotniskowce, tak dziś (po znacznym rozwoju technologii wojskowej) nie wydaje się to aż tak opłacalne i sensowne. Najpewniej więc koncepcja podwodnego lotniskowca z załogowymi samolotami na pokładzie pozostanie w sferze tworów popkultury – może nawet doczekamy się go w nowym Top Gunie?