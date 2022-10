Polregio rozpoczyna pilotaż videomatów z funkcją e-kasjera na dworcach kolejowych

Videomaty z funkcją e-kasjera to projekt realizowany przez Polregio przy współpracy z firmami Netia oraz Avista. Urządzenia przypominają tradycyjne biletomaty, ale wyróżnia je dodatkowa funkcja wideorozmowy z Call Center, którego pracownicy pomagają klientom zakupić bilet kolejowy.

Nowe urządzenie ma cechy kasy biletowej, dostępne jest w godzinach uruchamianych przez Polregio pociągów, a jego kosztochłonność jest bardzo niska

Wystarczy nacisnąć niewielki przycisk na dotykowym ekranie lub obudowie urządzenia, aby połączyć się z e-kasjerem. Przedstawi on ofertę zgodną z zapotrzebowaniem klienta, któremu pozostaje tylko uregulować płatność za bilet przez zbliżenie karty płatniczej do wbudowanego w automat czytnika. Po akceptacji transakcji bilet zostanie wydrukowany.

Funkcja e-kasjera ma być dostępna w godzinach od 6:00 do 22:00 i stanowić zachętę dla osób, które do tej pory nie były przekonane do korzystania z biletomatów. Pierwsze dwa videomaty działają od dziś na dworcach Łódź Widzew oraz w Świnoujściu. Kolejne pojawią się m.in. w Krakowie, Zielonej Górze, Jarosławiu, Poznaniu, Szczecinie oraz Opolu.

Polregio jest największym pasażerskim przewoźnikiem w Polsce, z udziałem w rynku na poziomie 26%. Każdego dnia na tory wyjeżdża około 1500 pociągów przewoźnika, które zatrzymują się na ponad 1900 stacjach. Obecnie dysponuje siecią ok. 150 kas biletowych, których kosztochłonność jest dość wysoka.

Pilotaż videomatów z funkcją e-kasjera potrwa około sześciu miesięcy. W kolejnych miesiącach Polregio zamierza uważnie monitorować wszelkie wskaźniki tego projektu.