Powrót do pracy z większą ochroną w sieci

Praktycznie codziennie słyszymy o jakichś cyberatakach. Są one skierowane zarówno w firmy, jak i w osoby prywatne. Ta druga kwestia jest nam bliższa, bo ofiarą takiego ataku może się stać każdy z nas. Dlatego bardzo ważne jest zadbanie o własne bezpieczeństwo w sieci. Ten temat jest wałkowany niemalże przez cały czas, także CHIP wielokrotnie zwracał na to uwagę i raczej szybko nie przestaniemy tego robić.

Troska o bezpieczeństwo w sieci jest szczególnie ważna w przypadku osób pracujących, którzy na komputerze mają nie tylko swoje prywatne pliki, ale także te związane ze swoją pracą zawodową. Powrót do pracy po urlopie jest świetną okazują na podjęcie dodatkowych środków ostrożności. Tych jest wiele. Przede wszystkim silne, trudne do złamania i unikalne hasła. W tym celu śmiało można korzystać z menedżerów haseł, które nie tylko wymyślą za nas skomplikowany ciąg znaków, ale także go zapamiętają i wprowadzą podczas logowania. Kolejnym krokiem jest stosowanie weryfikacji dwuskładnikowej tam, gdzie jest to tylko możliwe.

Co jeszcze możemy zrobić, by zwiększyć nasze bezpieczeństwo w sieci? Zainteresować się tematem wirtualnej sieci prywatnej (VPN)

Czym jest VPN? W skrócie, to najlepszy i jednocześnie najskuteczniejszy sposób na zabezpieczenie naszego ruchu w Internecie i ukrycie naszej tożsamości online. Łącząc się z bezpiecznym serwerem VPN, nasz ruch internetowy jest tak szyfrowany, że nie mają do niego dostępu cyberprzestępcy, rząd czy dostawca usług internetowych.

Na rynku mamy dostępnych wiele usług, wśród której znajdziemy także Surfshark. Usługa daje nam szereg korzyści związanych właśnie z bezpieczeństwem w sieci:

Umożliwia szyfrowanie aktywności w sieci, co z kolei pozwala ochronić się przed śledzeniem i kradzieżą danych.

Jest w stanie ukryć naszą lokalizację zmieniając adres IP.

CleanWeb uprzyjemni surfowanie po sieci blokując irytujące reklamy, przy okazji nadal broniąc nas przed atakami.

Jeśli korzystamy z niezaufanej sieci Wi-Fi, Surfshark jest w stanie ochronić naszą prywatność i dane przed niechcianym wyciekiem.

Funkcja Surfshark Clean blokuje systemy śledzące i targetowane reklamy.

Funkcja Alert powiadomi nas zawsze wtedy, gdy dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa Twoich danych.

Nie można też zapomnieć o tym, że VPN daje nam dostęp do treści, które normalnie w naszym kraju nie są dostępne.

Pozwala nam również unikać dyskryminacji cenowej, przy okazji pomagając wyszukać najlepsze ceny produktów, a to oznacza oszczędność pieniędzy.

Przysłowiową „wisienką na torcie” jest możliwość korzystania z Surfshark na nieograniczonej liczbie urządzeń – ochronimy więc zarówno komputer, jak i tablet czy telefon.

VPN jest więc nie tylko świetnym sposobem na maksymalne zwiększenie naszego bezpieczeństwa w sieci, ale również na uczynienie naszej aktywności online jeszcze przyjemniejszą. Nie mówimy tutaj tylko o prywatnych działaniach, ale również o tych związanych z pracą. W końcu mając poczucie, że zadbaliśmy o nasze bezpieczeństwo najlepiej, jak tylko możemy, znacznie zmniejsza stres, a to przekłada się na naszą produktywność.

By zachęcić nas do korzystania z VPN, Surfshark przygotował bardzo atrakcyjną promocję, w ramach której wybierając 24-miesięczną ochronę za miesiąc zapłacimy tylko 10.09 zł. Na dodatek 3 miesiące dostajemy zupełnie za darmo! Płacimy więc za dwa lata, a ochronę dostajemy na 27 miesięcy. Jeśli jednak zastanawiacie się, czy faktycznie taka usługa jest dla Was Surfshark daje Wam 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.