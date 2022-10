Powrót na studia z ASUS-em – gamingowy laptop ma sens

Studenckie życie bowiem często nie pozwala na to, by centrum nauki i zabawy (gdyż nie samą nauką student żyje) stanowił wydajny, stacjonarny komputer z dużym ekranem – pojawia się zatem potrzeba, by w takiej sytuacji zastąpić go sprzętem przenośnym o zbliżonych możliwościach.

Wybór często pada na sprzęt gamingowy i wbrew pozorom ma to duży sens. Coraz więcej zadań można wykonać przy użyciu wsparcia ze strony karty graficznej – moc obliczeniową współczesnych kart graficznych wykorzystamy przy wymagających obliczeniach numerycznych, pracy z oprogramowaniem graficznym, projektowaniu CAD oraz oczywiście przy grach.

Większość maszyn gamingowych o wysokim poziomie uniwersalności postawiła na układy graficzne produkcji NVIDII i nie bez powodu. Karty graficzne GeForce RTX jako pierwsze zaoferowały sprzętowy ray tracing, dzięki któremu w grach po raz pierwszy pojawiły się prawdziwie realistyczne efekty świetlne liczone w czasie rzeczywistym. Wykonanie takich obliczeń z odpowiednią wydajnością wyłącznie za pomocą CPU jest w tej chwili poza zasięgiem nawet najmocniejszych procesorów, tymczasem układy mobilne RTX 30XX nie mają z tym najmniejszych problemów.

Ale karty RTX 30XX są w stanie pomóc graczom także w inny sposób. Deep Learning Super Sampling (znany po prostu jako NVIDIA DLSS) dzięki algorytmom SI potrafi generować klatki w wyższej rozdzielczości z materiału wejściowego o niższej rozdzielczości. DLSS wykorzystuje dane o ruchu, próbki z wielu obrazów oraz informacje zwrotne z poprzednich klatek, aby na ekranie zaprezentować obraz odbiegający jedynie minimalnie jakością od renderowanego w pełnej rozdzielczości, pozwalając zarazem na znaczne poprawienie płynności rozgrywki dzięki dużo większej ilości klatek na sekundę. Algorytmy DLSS są szczególnie przydatne w układach mobilnych, w których liczy się także zużycie energii i chłodzenie – słabsze i bardziej oszczędne układy są w stanie dzięki nim zaoferować użytkownikowi możliwości, które do niedawna były domeną urządzeń stacjonarnych. Nie mówiąc o potencjalnym pozytywnym wpływie na wysokość rachunku za prąd.

Za wszechstronną optymalizację zużycia energii odpowiada zresztą osobny, rozbudowany mechanizm zwany Max-Q. W jego skład wchodzi między innymi odświeżona technologia przełączania się między IGP a GPU zwana Optimus, Dynamic Boost służąca do równoważenia poboru mocy pomiędzy CPU a GPU, a także WhisperMode, dzięki któremu kontrolowany jest poziom hałasu maszyny. Najlepszą płynność i minimalne opóźnienia natomiast zapewnia NVIDIA Reflex.

Kolejną interesującą cechą kart GeForce RTX jest NVIDIA Broadcast, czyli zestaw funkcji wspierających zadania związane z transmisją obrazu i dźwięku na żywo. Obejmuje on cyfrowe oczyszczanie dźwięku i obrazu, kontrolę tła i wydajną kompresję transmitowanych danych. W założeniu ma to służyć głównie graczom – streamerom, którzy korzystają z serwisów typu Twitch, lecz nie ma żadnych przeszkód, by tych samych funkcji użyć do usprawnienia działania platform telekonferencyjnych takich jak Zoom czy MS Teams – oprogramowanie NVIDIA Broadcast stanowi bowiem warstwę pośrednią pomiędzy nimi, a sprzętem.

Mając już pojęcie jak karty graficzne GeForce RTX 30XX są w stanie pomóc użytkownikowi w zabawie, nauce i pracy, można rozejrzeć się za odpowiednim sprzętem i wcale nie oznacza to od razu, że będzie to ten najdroższy.

Jest to seria maszyn przeznaczonych dla mniej wymagających graczy, w niewygórowanej cenie i stylistyce sugerującej raczej uniwersalność niż gaming. Komputery te cechują się wygodną klawiaturą, precyzyjnym gładzikiem o dużych rozmiarach, kompaktową, wytrzymałą obudową oraz wydajnym systemem chłodzenia, a dodatkowo można je ładować za pomocą uniwersalnego portu USB-C. Stereofoniczne głośniki współpracują z systemem Dolby ATMOS dla uzyskania jak najlepszych efektów przestrzennych.

Mocy obliczeniowej dostarcza sprawdzony tandem: karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 wyposażona w 4 GB RAM GDDR6 – co ciekawe, można trwale wyłączyć układ zintegrowany, by uzyskać maksymalną wydajność z GPU oraz procesor AMD Ryzen 7 6800H z wbudowaną grafiką Radeon 680M. Pamięć operacyjna to 16 GB pamięci DDR5 z możliwością rozbudowy do 32 GB, a do przechowywania danych służy dysk SSD o pojemności minimum 512 GB.

Do wyświetlania obrazu służy ekran typu IPS z czasem reakcji 3 ms, o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, odświeżany z częstotliwością do 144 Hz z Adaptive Sync, zapewniający dobre kąty widzenia i znakomitą płynność obrazu niezależnie czy oglądamy właśnie film, czy też gramy.

Waga laptopa to 2,2 kg. Dedykowany zasilacz o mocy 180 W pozwala na skuteczne ładowanie wbudowanego akumulatora 56 Wh nawet pod pełnym obciążeniem. Komputery dostępne są w cenie ~4800 zł.

Maszyny z rodziny Republic of Gamers to laptopy przeznaczone głównie dla graczy i dostosowane dość agresywną stylistyką do ich upodobań. ROG Strix G15 2022 z serii 513RC posiada kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 wyposażoną w 4 GB RAM GDDR6 oraz podobnie jak TUF Gaming A15 procesor AMD Ryzen 7 6800H z wbudowanym IGP Radeon 680M. Ekran to panel IPS 3 ms o rozdzielczości 1920 x 1080, wyposażony w Adaptive Sync i odświeżanie do 144 Hz. IGP i GPU mogą pracować zarówno razem w trybie Optimus, jak i aktywny może być wyłącznie GeForce RTX dzięki przełącznikowi MUX. Nagłośnienie zapewnia para głośników stereo współpracująca z Dolby ATMOS.

Podstawowa charakterystyka zatem jest podobna jak w opisanych wyżej TUF Gaming A15 2022, ale jest to podobieństwo nieco zwodnicze. ROG Strix G15 2022 posiada bardziej zaawansowany układ chłodzenia, skonstruowany z użyciem ciepłowodów z ciekłym metalem, mogący do tego pracować w kilku trybach o różnej wydajności – w efekcie można liczyć na większą sprawność komputera w podobnych warunkach.

ROG Strix G15 2022 posiada klawiaturę nożycową z podniesionym punktem aktywacji (tzw. „overstroke”), duży i wygodny touchpad, który dodatkowo posiada możliwość pracy w trybie Number Pad, czyli emulując klawiaturę numeryczną. Klawisze posiadają w pełni konfigurowalne podświetlenie RGB – całość efektów i ustawień maszyny skupiona jest w oprogramowaniu ROG Aura.

ROG Strix G15 2022 w powyższej konfiguracji kosztuje około 4900 zł.

Laptopy z tej serii łączą niską masę i smukłą konstrukcję z dużą mocą obliczeniową. Obudowa jest zwarta i kompaktowa, komputer waży tylko 2 kg, a dzięki stonowanej stylistyce wygląda tak samo dobrze na biurku gracza, jak i na oficjalnej prezentacji. Wygodna klawiatura i duży touchpad nadają się do długodystansowego pisania. Mimo nieco niepozornego wyglądu maszyna oferuje użytkownikowi dużą wydajność.

Za tworzenie grafiki odpowiada karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 z 6 GB własnej pamięci GDDR6. Sercem komputera jest procesor Intel i7-12650H, uzbrojony w 10 rdzeni (6 o wysokiej wydajności i 4 oszczędne), wsparty 16 GB RAM DDR5. Nośnikiem danych jest szybki dysk SSD PCIe M.2 o pojemności 1 TB. Do wyświetlania obrazu służy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 i czasie reakcji 3 ms, wyposażony w Adaptive Sync i odświeżanie do 144 Hz, a za dźwięk odpowiada system nagłośnienia zgodny z Dolby ATMOS.

Mimo niewielkiej wagi i kompaktowej obudowy wewnątrz mieścił się wydajny i trwały układ chłodzenia, a także akumulator o pojemności aż 76 Wh. Zasilanie może być dostarczone za pomocą dedykowanego zasilacza o mocy 200 W lub poprzez USB-C PD z mocą maksymalną 100 W.

Jest to zatem maszyna dla bardziej wymagającego użytkownika, oferująca dużą uniwersalność i przenośność bez kompromisów związanych z wydajnością. Znalazło to także odzwierciedlenie w cenie, która wynosi ~6300 zł.

Na zakończenie

Wybór nowego komputera to niemal zawsze sztuka kompromisu między posiadanym budżetem i wymaganiami. Powyżej opisane modele zaś zupełnie nieźle wpasowują się w taki kompromis – oferują dużą wydajność, sensowne rozmiary i mobilność, przyzwoity obraz i dźwięk, nie drenując przy tym nadmiernie kieszeni. Szczególnie w niepewnych czasach i przy obecnych wzrostach cen warto wybrać sprzęt, który nie zestarzeje się zbyt szybko i zapewni komfortową pracę i zabawę przez parę najbliższych lat.

Materiał powstał we współpracy z firmą ASUS.