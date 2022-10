Premiera serii Redmi Note 12. Xiaomi przebija wszystkich w kwestii ładowania!

Seria Redmi Note składa się z trzech modeli – Redmi Note 12 Discovery Edition, Redmi Note 12 Pro i Redmi Note 12 Pro Plus

Zanim przejdziemy do różnic pomiędzy nimi, zerknijmy najpierw na współdzielone specyfikacje. Wszystkie trzy modele wyposażono w płaskie, 6,67-calowe ekrany OLED charakteryzujące się rozdzielczością Full HD+ i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Napędza je układ MediaTek Dimensity 1080 5G. Kolejną cechą wspólną serii Redmi Note 12 jest 16-megapikselowy aparat do selfie, a także dodatkowe funkcje, takie jak: wejście słuchawkowe 3,5 mm, NFC i obsługa Wi-Fi 6.

Jeśli natomiast chodzi o całą resztę, tutaj pomiędzy smartfonami zauważymy kilka znaczących różnic. Na początek weźmy pod lupę Redmi Note 12 Discovery Edition. Model ten został wyposażony w rewolucyjne i najszybsze na rynku ładowanie przewodowe z mocą 210 W. Baterię o pojemności 4300 mAh naładujemy do pełna w zaledwie 9 minut. Xiaomi jednak nie podzieliło się szczegółami dotyczącymi zabezpieczeń i wytrzymałości baterii, która przy tej technologii z pewnością będzie mocno obciążona.

Kolejnym wyróżnikiem zarówno Note 12 Discovery Edition, jak i Note 12 Pro Plus jest 200-megapikselowy aparat główny HPX (f/1.65, OIS). Towarzyszy mu obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix. Ten sam zestaw znajdziemy w Pro Plus, więc czym oba urządzenia różnią się od siebie? Pojemnością baterii i ładowaniem, no Redmi Note 12 Pro Plus ma baterię 5000 mAh, którą naładujemy z mocą “tylko” 120 W. Tutaj całkowite naładowanie trwa 19 minut.

Trzecim modelem z nowej serii jest Redmi Note 12 Pro, który nie ma już aż tak wiele do zaoferowania, ale jest to solidny model ze średniej półki. Zestaw aparatów obejmuje te same czujniki dodatkowe co pozostałe urządzenia, ale zamiast jednostki głównej 200 Mpix mamy tutaj 50 Mpix IMX766 (f/1.88, OIS) – ten sam, który znalazł się np. w Oppo Find X5 Pro. Bateria ma pojemność 5000 mAh, jednak jeszcze wolniejsze ładowanie niż w Pro Plus, bo 67 W (46 minut do pełna).

Ile kosztują smartfony z serii Redmi Note 12?

Na razie Xiaomi nie zdradziło nic na temat globalnej dostępności, więc musimy zadowolić się chińskim cennikiem

Redmi Note 12 Pro:

6/128 GB – 1699 juanów (ok. 1115 zł),

8/128 GB – 1799 juanów (~1180 zł),

8/256 GB – 1999 juanów (~1315 zł),

12/256 GB – 2199 juanów (~1445 zł).

Redmi Note 12 Pro Plus:

8/256 GB – 2199 juanów (~1445 zł) 2399 juanów (~1575 zł) wersja z ładowaniem 210 W – Discovery Edition, 2599 juanów (~1710 zł) wersja YIBO EDITION,

12/256 GB – 2399 juanów (~1575 zł).

Redmi Note 12: