Raport „Włączenie Cyfrowe” przygotowany przez Fiberhost daje nam wgląd w kwestię wykluczenia cyfrowego, konsumpcji internetu i infrastruktury w Polsce

Co zdradza raport „Włączenie Cyfrowe” od Fiberhost?

Fiberhost, operator otwartych sieci światłowodowych, skupił się w badaniu przede wszystkim na tym, co w życiu Polaków zmieniło podłączenie do sieci światłowodowej. Obecnie około połowa ankietowanych korzysta już z tego łącza internetowego, co przekłada się na udzielane odpowiedzi. Wśród tych znalazło się pytanie, czy są zadowoleni z prędkości swojego Internetu. 40% wszystkich badanych odpowiedziało, że łącze, z którego aktualnie korzystają, jest trochę lub zdecydowanie za wolne. Jeśli chodzi o tych, którzy nie mają dostępu do światłowodu, ta ilość wzrosła do 51%. Tymczasem 80% respondentów korzystających z łącza światłowodowego stwierdziło, że prędkość ich Internetu przerasta obecne potrzeby lub ma wystarczając szybki Internet do swoich potrzeb. Co więcej, 92% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że światłowód to zdecydowanie najlepszy rodzaj połączenia internetowego.

Choć internet światłowodowy robi się coraz popularniejszy, to nadal wśród badanych 43% korzysta z innej technologii. Dlaczego? Tutaj większość (35%) odpowiedziała, że wystarczy im prędkość, którą mają obecnie. Inni (25%) obawiają się kosztów, nie wiedzą jaką ofertę wybrać (14%), są związani obecną umową (4%), albo nie mogą podłączyć takiego internetu, bo nie mają zgody właściciela mieszkania (2%).

Postanowiono również sprawdzić, jak w ostatnich dwóch latach po podłączeniu światłowodu, zmieniło się życie ankietowanych. Warto tutaj zauważyć, że pokrywa się to z czasem trwania pandemii, więc większość Polaków została wówczas zmuszona do pozostania w domu, co z kolei przełożyło się na zwiększone użytkowanie internetu. Dowiedzieliśmy się więc, że w tym czasie osoby powyżej 55. roku życia chętniej zaczęły korzystać z różnych usług online m.in. e-urzędów czy bankowości elektronicznej. Aż 56% badanych z tej grupy wiekowej rzadziej chodzi do urzędów czy na pocztę, a 54% płaci już rachunki przez internet. Jest to więc duży krok naprzód. Internet stał się dla tych osób również sposobem na spędzanie czasu czy na dowiadywanie się na temat sytuacji na świecie.

Podzielony na trzy części raport daje nam tez obraz wykluczenia cyfrowego w Polsce. Jest się jednak z czego cieszyć, bo jak pokazują dane GUS — problem ten systematycznie się zmniejsza. W 2017 roku wykluczonych cyfrowo Polaków było 18%. W 2021 roku – już 8%, do czego przyczyniła się budowa sieci światłowodowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na obszarach bez dostępu do przewodowej infrastruktury sieciowej. Dalsze inwestycje w infrastrukturę są jednak bardzo istotne, bo nadal jedną z grup najbardziej narażonych na wykluczenie cyfrowe są mieszkańcy wsi (64% spośród wykluczonych).

Nasze badanie pokazuje, że podłączenie do sieci światłowodowej naprawdę zmienia życie ludzi na lepsze. Niezwykle cieszy nas też fakt, że ankietowani zgadzają się z nami, że światłowód to zdecydowanie najlepszy rodzaj połączenia internetowego. Chcemy, żeby jak najwięcej osób w Polsce miało dostęp do tej technologii i chociaż wiele w tym obszarze zostało już zrobione, nie zamierzamy spoczywać na laurach, nie tylko jeśli chodzi o budowę, ale też akcje i działania edukacyjne – podsumowuje wyniki badania Marta Wojciechowska, Prezeska Zarządu Fiberhost S.A.

Jeśli ciekawi Was badanie, z pełną treść raportu możecie pobrać ze strony internetowej Fiberhost.