Robotyczne ręce coraz bardziej “ludzkie”. Zobacz popis Clone Robotics

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy roboty przyszłości potrzebują idealnie odwzorowanych rąk. W wielu branżach prawdopodobnie nie, ale jeżeli rozmawiamy o zaawansowanych protezach kończyn, takowe mogą być niezwykle cenne. Przedstawiciele Clone Robotics przekonują, że świat, w którym funkcjonujemy jest prawie wyłącznie zbudowany wokół ciał, które dała nam ewolucja – szczególnie naszych dłoni, dlatego skupili się właśnie na nich.

Kolejny przełom w robotyce

Robotyczna ręka Clone Robotics składa się z ulepszonych sztucznych mięśni McKibbina, zbudowanych z siatkowych rur wypełnionych balonami, które są zasilane przez pompę pneumatyczną lub hydrauliczną umieszczoną na zewnątrz. Inżynierowie Clone Robotics nie chcieli używać nieporęcznych pomp – chcieli maksymalnie uprościć ruch ręki, uzyskując skurcz w kontrolowany sposób.

Wpadli więc na pomysł, by balon wypełnić płynem – takim jak aldehyd octowy – i przepuścić przez niego potężny element grzewczy. Gdy zastosowany zostanie prąd, element ten szybko zagotuje płyn – w przypadku aldehydu octowego, przenosząc go z ciśnienia atmosferycznego w temperaturze 20oC do 6,6-krotności tego ciśnienia w temperaturze 70oC.

Na poniższym filmie można zobaczyć testowaną wersję tego mięśnia – kurczy się on imponująco szybko, biorąc pod uwagę sposób jego działania, ale widać, że projektanci musieli go chłodzić strumieniem wody, aby doszło do rozkurczu.

Inżynierowie stworzyli szkielet podobny do ludzkiego, aby zapewnić zakres ruchu najbardziej zbliżony do ludzkiej ręki. Ma on 27 stopni swobody, czyli tyle samo, co nasze własne ręce, z wbudowanymi naturalnie ruchami nadgarstka i obrotami kciuka.

Firma twierdzi, że będzie dostarczać robotyczne ręce do klientów jeszcze w 2022 roku, choć ich cena nie została ujawniona. Kolejnym produktem będzie pełny tułów ze sztywnym kręgosłupem, zawierający 124 mięśnie szyi, ramion, rąk, klatki piersiowej i górnej części pleców. Będzie się on poruszał na “platformie lokomocyjnej”, zawierającej komplet baterii.