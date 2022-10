Te rozszerzenia Chrome mają w sobie przykrą niespodziankę. Lepiej je odinstaluj 

W połowie października w sklepach Chrome Web Store, jak i repozytorium Edge Add-ons było dostępnych aż 30 wariantów rozszerzeń przeglądarki z adwarem Dormant Colors, które łącznie pobrano ponad milion razy. Same rozszerzenia są czyste do momentu instalacji i trafienia na konkretną stronę z plikiem wideo do obejrzenia lub pobrania.

Podczas próby pobrania lub obejrzenia wideo zostaniesz przekierowany do innej witryny z informacją, że musisz zainstalować kolejne rozszerzenie, aby kontynuować. Jeśli się zgodzisz, dołączysz do grona generatorów zysku dla autorów złośliwego oprogramowania, przez wyświetlanie reklam i korzystanie z linków afiliacyjnych.

Scenariusz infekcji (źródło: Guardio Labs)

Przy użyciu tej samej techniki autorzy złośliwego oprogramowania mogą osiągnąć potencjalnie bardziej nieprzyjemne rzeczy niż przechwytywanie wyników wyszukiwania

Zidentyfikowane przez specjalistów z Guardio Labs niebezpieczne rozszerzenia Chrome zostały już usunięte z repozytoriów, ale jeśli którekolwiek z poniższych masz nadal zainstalowane na swoim komputerze, chyba wiesz co należy zrobić (natychmiast usunąć). Niestety lista może nie być kompletna.

Czytaj też: Irytujący błąd w Windows 11. Nowy system Microsoftu uwziął się na pamięci USB

Action Colors, Background Colors, Border Colors, Change Color, Colors Mode, Colors Scale, Dood Colors, Get Colors, Hex Colors, Imginfo, Mega Colors, Mix Colors, More Styles, Nino Colors, Power Colors, Refrech Color [sic], Single Color, Soft View, Style Flex, Super Colors, WebPage Colors, What Color, Xer Colors – te rozszerzenia są do odstrzału.