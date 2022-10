Rynek PC nadal w zapaści, ale ta jedna firma zdumiewa wszystkich

Galopująca inflacja i widmo recesji powoduje znaczne ochłodzenie popytu na nowe komputery. Widać to wyraźnie w statystykach IDC, które w III kw. 2022 zanotowały spadek dostaw na rynek pecetów o 15% rok do roku. Liczby mówią same za siebie – producenci dostarczyli łącznie 74,2 mln sztuk sprzętu. Rok temu zatrzymali się na 87,3 mln sztuk.

Podium otwiera Lenovo z wynikiem 16,8 mln egzemplarzy i udziałem w rynku na poziomie 22,7%. Drugie miejsce zajmuje HP (12,7 mln sztuk i 17,1% udziału). Brązowy medal należy się za to firmie Dell (11,9 mln egzemplarzy i 16,1% udziału). Cała trójka zanotowała niestety solidne spadki względem III kwartału poprzedniego roku.

Tylko jeden producent z topowej piątki według danych IDC znalazł się na dużym plusie. To Apple, które w III kw. 2022 zanotowało aż 40-procentowy wzrost dostaw rok do roku

Koncern z Cupertino nie tylko zwiększył dostawy swoich produktów na rynek, ale również umocnił na nim swoją pozycję (z 8,2% do 13,5% udziałów) plasując się na 4. miejscu. Wygląda na to, że Apple jakimś cudem wyszło obronną ręką z kryzysu jaki przechodzi cała branża, praktycznie od wybuchu pandemii koronawirusa.

Pierwszą piątkę zamyka ASUS, który również skorzystał na obecnej sytuacji rynkowej. O ile producent dostarczył na rynek nieco mniej sprzętu (5,5 mln sztuk w porównaniu do 6 mln w analogicznym okresie rok temu), jego udział w rynku nieco się zwiększył (do 7,5% w stosunku do 6,9% w III kw. 2021).