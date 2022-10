Smartfony Samsung Galaxy borykają się z poważnymi problemami z baterią

Puchnąca bateria w smartfonach Samsung Galaxy

Za odkryciem problemu stoi popularny YouTuber Mrwhosetheboss, który opublikował na swoim kanale stosowny materiał opisujący, o co chodzi. Maini zdradził, że przechowuje sporo starych urządzeń, takich jak smartfony Apple, Google, ASUS czy właśnie Samsung. Jak podkreśla — są one przechowywane w temperaturze pokojowej i w odpowiedniej pozycji. Niedawno odkrył jednak, że kilka ze starszych modeli od południowokoreańskiego giganta ma problem z baterią, a dokładniej z jej pęcznieniem. Dotyczy to Galaxy Note 8, Galaxy S6, Galaxy S10 Galaxy S8, S10e i S10 5G.

Niestety, okazało się, że dwuletni Galaxy Z Fold 2 i Galaxy S20 FE podzieliły ich los, choć w mniejszym stopniu. W porównaniu do innych modeli, w nich nie doszło do otwarcia tylnego panelu. Co istotne, YouTuber podkreślił, że problem dotyczy jedynie Samsungów. Inni użytkownicy modeli tego producenta również zgłosili podobne usterki. Wśród nich znaleźli się także znani YouTuberzy, tacy jak JerryRigEverthing (ten od testowania wytrzymałości sprzętów) – oni również potwierdzili istnienie problemu, podkreślając przy tym, że dotyczy to wyłącznie urządzeń Samsung Galaxy.

Jeśli cofniemy się trochę w przeszłość, to zobaczymy, że Samsung już kiedyś zmagał się z problemami z baterią. Miało to miejsce w przypadku Galaxy Note 7 i doprowadziło do wycofania z rynku wielu egzemplarzy tego smartfona. Wygląda jednak na to, że nie jest to tylko przeszłość. Dlatego, jeśli macie w domu jakiegoś starszego Samsunga, lepiej sprawdźcie, jak wygląda jego bateria.