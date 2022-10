Samsung zdradza, jakie nowe funkcje pojawią się w One UI 5

Które smartfony i kiedy dostaną One UI 5?

Zacznijmy może od tego, które modele dostaną aktualizację jako pierwsze. W nadchodzących tygodniach stabilna wersja najnowszego One UI trafi do najnowszych flagowców, czyli do serii Galaxy S22 i składanych Z Flip4 i Z Fold4. Następna w kolejce będzie seria Galaxy S21. Aktualizacja powinna zostać wydana jeszcze w tym miesiącu lub na początku listopada.

Najważniejsze nowości w One UI 5

Jeśli chodzi o zmiany, Samsung przeprojektował ekran blokady, pozwalając dostosować tapetę, tarczę zegara i palety kolorów. Dla osób, które lubią maksymalnie dostosowywać swój smartfon do siebie pojawia się również możliwość dodania tapety wideo – będzie to po prostu krótki film wyświetlany na ekranie blokady. Oczywiście trzeba liczyć się z tym, że takie rzeczy mocno “zjadają” baterię. Będzie można wybrać do 15 zdjęć lub filmów, które będą wyświetlane na ekranie blokady. Widać, że Samsung postawił duży nacisk na możliwość personalizacji, zwłaszcza takiej intuicyjnej.

Pomogą w tym funkcje z Good Lock i widżety — te ustawimy w stosy, włączymy pokaz slajdów z galerii czy listę sugerowanych aplikacji. Natomiast funkcja Routines pozwoli nam zaplanować aplikacje pod nasz harmonogram dzienny — odpowiednie programy będą uruchamiać się np. w drodze do pracy czy podczas codziennych ćwiczeń. Dodatkowo, gdy wcześniej wszystko sobie ustawimy, potem wystarczyć będzie jedno kliknięcie, by aktywować np. tryb nie przeszkadzać czy wibracje.

Interesującą nowością, ale dostępną na razie tylko w Korei Południowej, jest Bixby Text Call, czyli odpowiedź Samsunga na połączenia z ekranu Google. Gdy nie mamy ochoty rozmawiać, można odebrać połączenie za pośrednictwem wiadomości tekstowych — druga osoba zostanie powiadomiona, a my możemy wpisać tekst, który Bixby następnie wypowie, jednocześnie dokonując transkrypcji tego, co mówi rozmówca i to w czasie rzeczywistym. Wedle informacji w 2023 roku ma się pojawić wersja angielska, ale czy ostatecznie będą też inne? Tego nie wiadomo.

Samsung nie zapomniał również o funkcjach z zakresu bezpieczeństwa i prywatności. W Ustawieniach obie sekcje zostały połączone w jedną, gdzie będzie można znaleźć wszystko, bez konieczności przeskakiwania po interfejsie. Dodatkowo One UI 5, by lepiej chronić naszą prywatność, rozpozna zdjęcia, na których widnieją wrażliwe dane — adres, dane z dowodu osobistego czy karty kredytowej — i powiadomi o tym, by użytkownik uniknął przypadkowego ujawnienia takich informacji. Ta funkcja również na razie działać będzie tylko w języku koreańskim i angielskim.