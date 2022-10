Samsung z nową promocją. Do Galaxy S21 FE 5G w prezencie dostaniesz Galaxy Watch4

Aby skorzystać z najnowszej promocji Samsunga należy kupić smartfon Galaxy S21 FE 5G u jednego z partnerów handlowych do 23 października 2022 oraz aktywować swoje nowe urządzenie do 30 października 2022 roku. Kolejny etap to założenie konta lub zalogowanie się na istniejące w aplikacji Samsung Members.

Z poziomu Samsung Members należy wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się w zakładce Korzyści do 6 listopada 2022 roku. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia prezent w postaci inteligentnego zegarka Galaxy Watch4 (BT 44 mm) zostanie wysłany na wskazany w formularzu adres w ciągu 21 dni.

Szczegółowe informacje oraz regulamin promocji znajdują się na stronie Kup Galaxy S21 FE i odbierz Watch4 w prezencie

Samsung Galaxy Watch4 potrafi analizować skład ciała (BMI), informując o masie tkanki mięśniowej i tłuszczowej oraz ilości wody w organizmie. Skontroluje bicie serca, a także przeanalizuje wszystkie cztery fazy snu i wykryje chrapanie. Obsługuje wygodne płatności zbliżeniowe w systemie Google Pay.

Specyfikacja Samsung Galaxy S21 FE 5G: