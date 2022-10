Już wiemy, kiedy zadebiutuje seria Redmi Note 12. Xiaomi radzi przygotować się na coś wielkiego

Seria Note 11 od Redmi jest dość… liczna, bo w jej skład wchodzi przynajmniej 18 modeli. Wygląda jednak na to, że na tym się skończy i Xiaomi przejdzie do kolejnej generacji, która zapewne w przyszłości także zostanie bardzo rozbudowana. Na razie spodziewamy się przynajmniej trzech modeli – Note 12, Redmi Note 12 Pro i Redmi Note 12 Pro+. Przy okazji niedawnej zapowiedzi zbliżającej się premiery, Xiaomi zaznaczył, że owa seria będzie wyposażona w “dwie główne technologie” z czego jedna z nich będzie “pierwszą na świecie”. Tutaj najprawdopodobniej chodzi o najszybsze na świecie ładowanie. Uzyskany niedawno certyfikat 3C zdradził, że smartfony obsługiwać będą ładowanie 67 W, 120 W i 210 W dla kolejno Note 12, Note 12 Pro i Note 12 Pro+. Takiej prędkości w smartfonie jeszcze nie było.

Co jeszcze wiemy o nadchodzących urządzeniach? Na pokładzie modeli Pro znajdzie się najnowszy układ MediaTek Dimensity 1080 i 50-megapikselowy aparat główny (Sony IMX766) z OIS – to potwierdzono na nowym plakacie. Dodatkowo wspomina się jeszcze, że Redmi Note 12 Pro+ zostanie wyposażony w zakrzywiony ekran AMOLED i 200-megapikselowy aparat. To akurat by nas nie zdziwiło, biorąc pod uwagę, że SoC MediaTek zapewnia obsługę takiego czujnika.

Kiedy odbędzie się premiera serii Redmi Note 12?

Xiaomi ogłosiło dzisiaj, że wydarzenie zostało zaplanowane na 27 października, czyli na czwartek. Oczywiście będzie to chińska premiera, a na globalny debiut tych smartfonów będziemy musieli zapewne poczekać kilka dobrych miesięcy. Przynajmniej jednak nie będziemy musieli zadowalać się już przeciekami, bo lada dzień producent wyjawi nam wszystkie tajemnice swoich nowych urządzeń.