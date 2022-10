Seria Xiaomi 12T zalicza premierę. Co nowe smartfony mają do zaoferowania i ile kosztują? Sprawdźcie!

Xiaomi zaprezentowało dziś swoje najnowsze flagowe smartfony z serii Xiaomi 12T

Możliwości fotograficzne to kwestia, której Xiaomi poświęciło najwięcej uwagi w swoich nowych modelach, a właściwie, głównie w modelu Pro. Xiaomi 12T dostał bowiem dość podstawową w tej klasie cenowej konfigurację aparatów: główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix, ultraszerokokątny aparat o rozdzielczości 8 Mpix oraz aparat makro o rozdzielczości 2 Mpix. Więcej dzieje się w modelu Pro, bo chociaż i w nim umieszczono takie same czujniki dodatkowe, to aparat główny oferuje nam już rozdzielczość 200 Mpix.

Xiaomi 12T

Jak zapewnia Xiaomi:

Matryca w Xiaomi 12T Pro o rozdzielczości aż 200 MP gwarantuje niesamowite efekty. Zaawansowane, firmowe algorytmy obrazowania zapewniają szybkie ustawianie ostrości, doskonałe zdjęcia o wysokiej jasności i perfekcyjne kadry w nocy. Te cechy, wraz z szeregiem innych optymalizacji, pozwalają na uchwycenie drobnych szczegółów nawet w słabym oświetleniu i podczas fotografowania szybko poruszających się obiektów – bez utraty ostrości.

Mamy tutaj matrycę o rozmiarze 1/1.22 cala wzbogaconą dwukrotnym zoomem wbudowanym bezpośrednio w sensor. Przyda się to zwłaszcza w fotografii portretowej, w czym pomogą równię funkcje funkcjom Xiaomi ProCut i Ultra Burst, ułatwiające kadrowanie i tworzenie ujęć o profesjonalnym wyglądzie. Natomiast dla osób, które lubią nagrywać wideo, dodano obsługę wideo w pełnej rozdzielczości 8K (7680 x 4320 px).

Xiaomi 12T Pro

Oba modele mają ze sobą wiele wspólnego, bo Xiaomi wyposażyło je w duże baterie o pojemności 5000 mAh z obsługą ultraszybkiego ładowania 120 W HyperCharge – do pełna naładujemy je w zaledwie 19 minut! Do tego dodano funkcję Xiaomi AdaptiveCharge, która sprawia, że urządzenia uczą się codziennych nawyków ładowania użytkownika, aby zoptymalizować długoterminową kondycję baterii. Seria Xiaomi 12T oferuje ponadto zakrzywione, 6,67-calowe wyświetlacze CrystalRes AMOLE o rozdzielczości rozdzielczością 1220p. Zastosowane tutaj inteligentne funkcje zapewniają jeszcze lepszy obraz, a AdaptiveSync dynamicznie dostosowuje częstotliwość odświeżania w zależności od oglądanych treści. Jest też tryb Adaptive Reading, który zmniejsza ilość emitowanego niebieskiego światła, aby poprawić komfort oczu.

Xiaomi 12T Pro

A gdzie, prócz aparatów, różnice? W wykorzystanych procesorach. Xiaomi 12T napędzany jest przez wykonany w 5 nm procesie technologicznym układ MediaTek Dimensity 8100-Ultra. Natomiast sercem Xiaomi 12T Pro stał się najlepszy obecnie procesor Snapdragon 8+, wyprodukowany w procesie produkcyjnym 4 nm przez TSMC.

Ceny, dostępność i promocja, bo tej oczywiście nie mogło zabraknąć!

Jeśli chodzi o ceny, te prezentują się następująco:

Xiaomi 12T 8/128 GB – 2799 zł ,

, Xiaomi 12T 8/256 GB – 2999 zł ,

, Xiaomi 12T Pro 8 GB/256 GB – 3799 zł ,

, Xiaomi 12T Pro 12/256 GB – 3999 zł.

Dla osób, które zdecydują się na zakup smartfonów w dniach 4.10-12.10.2022 roku, Xiaomi przygotowało atrakcyjną promocję. Do zakupu zostanie bowiem dołączony odkurzacz Vacuum Mop2 Lite, a także 12-miesięczna ochrona ekranu (wymiana za darmo przy stłuczeniu) i 3-miesięczny darmowy dostęp do YouTube Premium.

Xiaomi 12T

By otrzymać odkurzacz, trzeba będzie jednak wykonać kilka kroków:

Dokonaj zamówienia smartfona Xiaomi 12T lub Xiaomi 12T Pro w przedsprzedaży w terminie 04.10.2022 – 12.10.2022 u wybranych Partnerów. Opłać zamówionego w przedsprzedaży smartfona Xiaomi 12T lub Xiaomi 12T Pro w terminie 04.10.2022 – 06.11.2022 u wybranych partnerów. Zarejestruj zakup urządzenia na www.presalesxiaomi.pl. Zgłoszeń można dokonywać od 28.10.2022 do dnia 06.11.2022. W celu dokonania zgłoszenia należy dołączyć do formularza: wyraźne zdjęcie lub skan dowodu zakupu nowego smartfona objętego promocją, wyraźne zdjęcie lub skan dowodu zamówienia urządzenia w okresie Przedsprzedaży, wyraźne zdjęcie etykiety urządzenia z numerem IMEI. Ostatnim krokiem jest już odebranie przesyłki z odkurzaczem od kuriera.

Z promocji skorzystać można na mi-home.pl, mimarkt.pl oraz mi-store.pl i u partnerów rynkowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Techwish, X-Kom oraz u operatorów: Play, Orange i T-Mobile.