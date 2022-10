Sharp to już nie tylko telewizory. Masa nowości i wycieczka w stronę premium

Sharp Xperience 2022, które odbyło się 19 października we Wrocławiu okazało się dla mnie wydarzeniem zaskakującym. W pewnym sensie w mojej głowie dotychczasowy wizerunek firmy zbudował się niejako na nowo. W końcu jeszcze 5-6 lat temu temu markę Sharp kojarzono w Europie głównie z telewizorami.

Dziś japoński producent rozwija się dwutorowo. Po pierwsze, coraz odważniej zaznacza swoją obecność w wielu nowych kategoriach, a po drugie coraz śmielej zagląda też do segmentu premium. We Wrocławiu Sharp pokazał pomysły na nowe produkty z czterech kategorii: SAS (Smart Appliance Systems), RTV, eMobility oraz audio.

SAS – czyste powietrze i pyszna kawa

W zeszłym roku oferta produktów SAS ograniczała się do kuchenek mikrofalowych oraz oczyszczaczy powietrza, ale w tym roku została wzbogacona o niewielkie ekspresy do kawy i małe AGD do sprzątania (odkurzacze automatyczne oraz pionowe). W kategorii oczyszczaczy spore zainteresowanie wzbudziła nowa seria o roboczej nazwie Cumulus.

Produkt jest jeszcze w fazie rozwojowej, ale już teraz wygląda obiecująco. Trzy modele o różnej wielkości i wydajności (20, 40 i 60 m2) mogą być sterowane zdalnie przez Wi-Fi i aplikację Sharp Life. Mają wbudowany sensor jakości powietrza, tryb automatyczny, blokadę rodzicielską, a ich ceny zaczynają się już od poziomu 100 euro.

RTV – wszerz i wzdłuż

W kategorii RTV Sharp pokazał we Wrocławiu sporo sprzętu, który w najbliższych miesiącach trafi do produkcji. Uwagę zwróciła seria niedrogich telewizorów FN, która oferuje jasność na poziomie 350 nitów, ale jest też dostosowana do nowej dyrektywy unijnej zakładającej redukcję zapotrzebowania na energię o 25%.

Sharp pracuje również nad platformą dla telewizorów o częstotliwości odświeżania sięgającej 100 Hz. Specjalnie opracowana na tę okazję platforma (płyta główna i chipset) korzysta ze wspomagania sztucznej inteligencji. Taki telewizor będzie pracować na systemie Google TV i oferować Dolby Vision IQ.

W ramach submarki XLED poszerzeniu ulegnie oferta telewizorów z technologią Mini LED. Sharp planuje m.in. mniejsze przekątne sięgające 50, a nawet 43 cali. Z drugiej strony skali globalnie pojawi się natomiast model o jasności powyżej 2000 nitów, który pod względem swoje specyfikacji ma być najlepszym telewizorem Mini LED dostępnym na rynku.

eMobility – noga sama chce pohulać

Dla firmy o ponad 100-letniej historii wejście w segment produktów przeznaczonych zazwyczaj dla nieco młodszego odbiorcy to sposób na trafienie do nowej grupy odbiorców. Stąd firma rozwija swoją ofertę elektrycznych hulajnóg oraz rowerów. Przy okazji nie boi się eksperymentów w postaci elektrycznej deski surfingowej czy kosiarki.

Same hulajnogi elektryczne przyciągają do siebie nie tylko jakością wykonania, ale rozwiązaniami, których próżno szukać u konkurencji. Warto tu wspomnieć o dodatkowych kierunkowskazach na kierownicy, portach USB do ładowania akcesoriów, a także systemie wymiany kół na gąsienice bardziej dostosowane do zimowych aktywności.

Audio – dla każdego coś dobrze brzmiącego

Zaczynając od miniaturowych odbiorników radiowych, skończywszy na aktywnych kolumnach głośnikowych nadających się do niewielkich klubów, Sharp stawia na nowoczesne technologie. Dlatego wśród nowych produktów dominują rozwiązania nastawione na obsługę usług internetowych oraz łączności bezprzewodowej.

Dużym ukłonem w stronę klientów jest dodanie menu w języku polskim do szeregu nowych produktów z segmentu audio. To wcale nie takie powszechne jak może się wydawać i za to Sharpa należy zdecydowanie pochwalić. Ruch symbolizuje szacunek jakim producent darzy nasz rynek. Najbardziej do gustu przypadły mi tu półkowe kolumny głośnikowe Bluetooth.