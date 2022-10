Shopee i Bolt startują ze wspólną promocją. Zniżka na zakupy oraz rabat na przejazdy

Współpraca Shopee i Bolt ma zachęcić nowych konsumentów do wypróbowania oferty obu platform. Jeśli do tej pory zastanawialiście się nad zakupami w sklepie Shopee, teraz jest ku temu dobra okazja. Na start zgarniecie kupon o wartości 15 zł. Minimalna wartość zamówienia musi jednak przekroczyć wartość 45 zł.

Po sfinalizowaniu zakupu w Shopee klienci otrzymają kod na dwa przejazdy w aplikacji Bolt o łącznej wartości maksymalnie do 40 zł

Użytkownicy Shopee, którzy do tej pory nie mieli okazji skorzystać z przejazdów Bolt mogą liczyć na 99% zniżki na swój pierwszy przejazd zamówiony w aplikacji. Zniżka może wynieść maksymalnie 30 zł. Wystarczy wymienić jedną monetę Shopee na specjalny kod. Wpisujemy go go przy zamówieniu pojazdu.

Shopee możecie kojarzyć za sprawą wwieracającej się w ucho melodyjki z pierwszej reklamy platformy e-commerce (ja kojarzę ją aż za dobrze do dziś). W ciągu ostatniego roku aplikacja w Polsce zanotowała już ponad 7,5 mln pobrań. Bolta chyba nie trzeba u nas nikomu opisywać – przejazdy samochodem, hulajnogą i rowerem elektrycznym.

Shopee i Bolt oferują rozwiązania technologiczne wykorzystywane w codziennym życiu. Dzięki temu świetnie się rozumiemy i z radością podjęliśmy współpracę, która ma na celu dostarczenie użytkownikom Shopee i Bolta korzyści wynikających z użycia obu aplikacji – powiedział Michał Dmoch, Marketing Campaign Lead w Shopee.