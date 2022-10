Sprawdzamy, jak działa GONET.TV, czyli inteligentna telewizja online

Na początek garść informacji

GONET.TV to inteligentna telewizja online. Nie potrzebujemy do niej kabli, anteny, satelity – wystarczy tylko Internet o prędkości co najmniej 3 Mb/s, choć tutaj warto nadmienić, że jeśli macie starszy model telewizora, jest również opcja z dekoderem. Usługę opłacamy w ramach subskrypcji z miesięcznym okresem rozliczeniowym, co oznacza brak umów i możliwość rezygnacji w każdym momencie. Sposobów płatności też jest sporo – pomocy karty płatniczej, BLIK-a, Google Play, przelewem bankowym, a nawet na poczcie. Tutaj muszę pochwalić GONET.TV właśnie za te opcje, bo pokazuje to, że usługa jest przyjazna także osobom starszym i tym, którzy nie lubią podawać w sieci wrażliwych danych. Usługa GONET.TV kosztuje 29 zł miesięcznie, a jeśli chcemy dodatkowo uzyskać dostęp do TVN 24 i TVN 24 BIS należy dopłacić jeszcze 8,99 zł/mies. Kolejna dopłata czeka na nas w momencie, gdybyśmy chcieli oglądać jednocześnie na kolejnym urządzeniu, jest to koszt 9,90 zł za okres rozliczeniowy. Płacić możemy za miesiąc, 3 lub 6 miesięcy albo z góry za cały rok, co wychodzi oczywiście najkorzystniej.

W ramach subskrypcji otrzymujemy dostęp do 128 stacji online i programów nawet 30 dni od daty ich emisji (w zależności od stacji). Do tego mamy również 1374 filmy i tysiące stacji radiowych. Znajdziemy tutaj m.in. TVP1 i 2, TVN, Polsat, Puls, kanały filmowe pokroju FilmBox i Kino Polska, sportowe, muzyczne, dokumentalne, dziecięce, dla dorosłych, jak również zagraniczne z Czech i Słowacji. GONET.TV dostępny jest właściwie na każdej platformie – na smartfonach oraz tabletach z iOS i Androidem, Smart TV i na komputerze przez przeglądarkę.

Dekoder GONET.TV:

Telewizja online z dodatkiem VOD

W swoim domu telewizji nie mam, głównie z powodu całej tej skomplikowanej otoczki – podłączanie, dekodery, anteny. Dodatkowe koszty, które trzeba ponosić nawet wtedy, gdy z usługi nie chcemy już korzystać, bo w końcu obowiązuje nas umowa. Do tego jeszcze ten brak elastyczności – nie zawsze oglądam coś na telewizorze, czasem robię to na komputerze albo na telefonie, w domu lub w podróży. W przypadku serwisów VOD lubię właśnie tę elastyczność, która pozwala mi na przeskakiwanie pomiędzy urządzeniami, a także to, że mogę z tego zrezygnować w każdej chwili. Na koniec wspomnę jeszcze o tym, że klasyczna telewizja wymaga terminowości, czyli żeby coś obejrzeć muszę usiąść przed telewizorem o określonej godzinie. Owszem, dekodery pozwalają nam na nagrywanie niektórych programów, ale nadal nie jest to tak wygodne, jakbym tego chciała.

GONET.TV natomiast wyzbywa telewizję z tych wszystkich nieprzyjemnych dla mnie rzeczy. Zaciekawiła mnie ta usługa? Wystarczy kilka kliknięć, płatność i mogę sprawdzić, czy jest to opcja dla mnie. Mogę korzystać z niej na telefonie, telewizorze czy komputerze – jak mi wygodnie. Najważniejsze jednak jest to, że oferuje funkcję Timeshift, dzięki której (w zależności od kanału – o tym trzeba pamiętać) dostajemy dostęp do programów nawet do 30 dni wstecz. W ten sposób sami decydujemy, kiedy obejrzymy nowy odcinek serialu czy jakiś film. Są to po prostu nagrania danych programów. Jak jednak wspomniałam, nie każdy kanał daje taką możliwość, ale na szczęście w takim wypadku możemy nagrać to sami – jest to już nieco mniej wygodnie, jednak nadal nie przegapimy tego, co chcieliśmy obejrzeć.

Samo przeglądanie dostępnych tytułów jest bardzo podobne do tego, które znamy z serwisów VOD. Dostępne są okładki, opisy i zwiastuny. GONET.TV może zarekomendować nam treści podobne do tych, które oglądamy oraz poinformować nas o zbliżających się premierach. Oczywiście nie możemy zapominać, że to nadal telewizja, a to z kolei oznacza reklamy. Podczas oglądania na bieżąco uniknąć się ich nie da, ale na nagraniach bloki reklamowe zwyczajnie możemy przewinąć.

Pooglądajmy coś na GONET.TV

Z usługi korzystałam zarówno na telewizorze, jak i na telefonie oraz w przeglądarce, a więc na wszystkich dostępnych platformach (za wyjątkiem opcji z dekoderem). Dużym plusem jest to, że usługa wszędzie wygląda tak samo, dzięki czemu nawigowanie po menu i zmiana urządzenia jest bardzo łatwa. Jednocześnie jest to jednak pewien minus, bo na smartfonie dostajemy widok przeskalowany z wersji przeglądarkowej. Jest możliwość dostosowania wielkości czcionki czy sposobu wyświetlania miniatur, przyda się to zwłaszcza na smartfonie, gdzie ekran jest o wiele mniejszy, a mnogość treści na stronie głównej dość spora. Niestety dla niektórych nadal będzie to niewystarczające.

Korzystanie z GONET.TV (niezależnie od urządzenia), to o dziwo dość przyjemne doświadczenie. Musimy cały czas pamiętać, że chociaż usługa jest trochę podobna do VOD, to VOD nie jest – ma więc ograniczenia i z tym trzeba się liczyć. Widać to na przykład przy okazji opcji językowych. Niby dostajemy możliwość włączenia napisów zamiast lektora, ale to jest zależne od nadawcy telewizji, nie samej usługi. Jeśli chcecie oglądać telewizję na telewizorze, zwłaszcza na takim z dużym ekranem, musicie być przygotowani na to, że mamy tutaj maksymalną jakość HD. Sama zauważyłam, że po włączeniu niektórych kanałów następowało kilka/kilkanaście sekund istnej „pikselozy”, po której obraz się już stabilizował – na telefonie i komputerze taki problem się nie pojawiał.

Dzięki temu, że usługa wymaga od nas minimalnej prędkości łącza 3 Mb/s, ogląda się wszystko płynnie, a oprócz wspomnianej wcześniej niedogodności, nie zauważyłam by coś się zawieszało czy samoistnie wyłączało, nawet jeśli szybko przeskakiwałam pomiędzy stacjami. Nagrywanie i późniejsze odtwarzanie zachowanych treści też działa bez zarzutu.

Czy warto zainteresować się GONET.TV?

Na rynku mamy obecnie istne zatrzęsienie platform VOD, ale konkurencja dla GONET.TV jest raczej niewielka. Jest to interesująca propozycja dla osób, które jednak chcą mieć dostęp do klasycznej telewizji, ale tak jak ja nie lubią związanych z nią ograniczeń. Brak umowy, możliwość oglądania na różnych urządzeniach, nagrywanie, a także dostęp do treści sprzed 7 lub nawet 30 dni. To jest chyba największy plus usługi, bo w końcu nie musimy pojawiać się przed telewizorem o określonej godzinie, a nawet jeśli dana stacja nie daje dostępu do wcześniejszych treści – można włączyć nagrywanie samodzielnie.

GONET.TV nie jest usługą idealną, ale większość minusów wynika właśnie z tego, że jest to telewizja online i pewne rzeczy są zwyczajnie nieuniknione. Nie ważne jakbyśmy chcieli, podczas oglądania na żywo nie pominiemy bloków reklamowych. Z tym jednak trzeba się pogodzić, co oczywiście nie oznacza, że nie można sobie od czasu do czasu ponarzekać 😉

Za naprawdę rozsądne pieniądze dostajemy dostęp do wielu stacji telewizyjnych i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, niezależnie czy jest fanem filmów, seriali, programów kulinarnych, informacyjnych czy sportowych. Nie brakuje treści dla dzieci, a nawet takich muzycznych. Jeśli więc macie ochotę na oglądanie telewizji, jednocześnie mając kontrolę nad tym, gdzie (z GONET.TV możecie korzystać bez przeszkód nawet w podróży do innych krajów Unii Europejskiej) i kiedy oglądacie – jest to usługa idealna dla Was.