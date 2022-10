T-Mobile T Phone 5G, czyli smartfonem w potrzeby klientów i rynku

Czym jest potrzeba klientów?

Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej za 2021 roku wynika, aż 21% gospodarstw domowych nie ma dostępu do Internetu i kompatybilnych z nim urządzeń. Na przeszkodzie stoi głównie wysoka cena. Z kolei z badań Kantar wiemy, że ponad połowa badanych korzysta z urządzeń za mniej niż 1000 zł, a po nowy smartfon sięga dopiero wtedy, kiedy stary odmówi posłuszeństwa i nie da się go już naprawić. Tak robi 44% osób.

Ogółem największa część sprzedawanych smartfonów, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, to nie są najdroższe modele z najwyższej półki. Taka sytuacja ma miejsce od lat, nie tylko w trakcie trwającego kryzysu. Choć oczywiście to flagowe modele są najczęściej prezentowane na bilbordach i w spotach reklamowych. To one stanowią o sile i rozpoznawalności marki. Ale jeśli spojrzymy np. na Samsunga, gdzie pierwsze skrzypce gra seria Galaxy S oraz składane Galaxy Z Flip oraz Z Fold, to najlepiej sprzedaje się znacznie tańsza seria Galaxy A.

Czym jest potrzeba rynku?

Jest nią sieć 5G. Choć sukcesywnie wdrażana na całym świecie, cały czas jest nowością. Szczególnie w Polsce, gdzie jeszcze nie zdążyła w pełni rozwinąć skrzydeł z powodu m.in. niedostosowania legislacji do rozwoju technologii. Co stanowi wyzwanie dla operatorów, którzy muszą w jakiś sposób przekonać klientów do niezaprzeczalnych zalet nowego standardu łączności. Najprościej można to zrobić poprzez danie klientom możliwości sprawdzenia zalet sieci 5G. Do tego potrzebna jest odpowiednio skonstruowana oferta oraz przystępne cenowo urządzenia. Co jak wiemy, jest potrzebą klientów.

T-Mobile znalazł pomysł na połączenie tych dwóch kwestii i odpowiedzią, obok oferty z nielimitowanym dostępem do Internetu w sieci 5G, są dwa nowe smartfony – T Phone 5G oraz T Phone Pro 5G.

Pierwsze smartfony stworzone dla polskiego operatora – T Phone 5G oraz T Phone Pro 5G

Nie do końca zgadzam się ze zdaniem, które od kilku dni pojawia się w mediach, że T Phone 5G to pierwszy smartfon polskiego operatora. Jest to stwierdzenie nieprecyzyjne. Mieliśmy już powiem smartfony sprzedawane pod marką operatorów. W końcu to T-Mobile, jeszcze jako Era, wprowadził do Polski pierwsze urządzenie z Androidem, jakim był Era G1. Ale zarówno on, jak i kilka innych modeli konkurencji, były gotowym smartfonem dostępnym na rynku, który dostał tylko inną nazwę, logo na obudowie i kilka dodatków systemowych. T Phone 5G to inna bajka.

Oba smartfony powstały na zlecenie T-Mobile we współpracy z Google. Nie kupicie ich na rynku pod inną nazwą, czy w innym miejscu. To faktycznie coś, czego jeszcze w Polsce nie było.

Współpracę z Google dosłownie widać i czuć. T Phone 5G oraz T Phone Pro 5G działają bardzo płynnie i szybko. To zasługa zoptymalizowanego, niemal idealnie czystego systemu Google Android. Jedyne dodatki wprowadzone przez T-Mobile to tapeta i dzwonek. Co czyni T Phone’a smartfonem z najczystszym Androidem na rynku, tuż po urządzeniach Google Pixel.

Specyfikacja obu modeli wygląda następująco:

Jakie są główne różnice między smartfonami? T Phone 5G ma mniejszy ekran, o przekątnej 6,52 cala, 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. T Phone Pro 5G może pochwalić się dodatkowym aparatem ultra-szerokokątnym, bezprzewodowym ładowaniem oraz mocniejszym akumulatorem. Przy czym trzeba zaznaczyć, że T Phone 5G na pojedynczym ładowaniu działa długo, a T Phone Pro 5G jeszcze dłużej. W praktyce mówimy o dwóch dnia normalnego użytkowania.

Co ważne, oba modele mają wodo i pyłoodporne obudowy, zgodnie z normą IP52 oraz IPX2. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o T Phone’ach, to pierwsze wrażenia z użytkowania modelu Pro znajdziecie w linku poniżej.

Więcej o nowych smartfonach T-Mobile dowiesz się z naszego materiału wideo.

Miało być tanio i jest tanio

To teraz najważniejsze – ile? W regularnej cenie T Phone 5G kosztuje 1 099 zł, a T Phone Pro 5G 1 399 zł. To już są dobre ceny, ale może być taniej jeśli sparujemy je z odpowiednią ofertą.

Wybierając jeden z poniższych abonamentów z nielimitowanym Internetem 5G ceny smartfonów są niższe.

Dzięki rabatom w postaci pierwszych sześciu rat za 0 zł, ceny spadają do 829 zł w przypadku T Phone’a 5G oraz 1 069 zł za T Phone’a Pro 5G. Co czyni z nich jedne ze zdecydowanie najtańszych smartfonów z 5G w Polsce.

W pierwszym półroczu 2022 roku smartfony z 5G stanowiły ponad połowę, bo 53% sprzedawanych modeli w ofercie T-Mobile. Wprowadzenie do niej tak wyposażonych i tak dobrze wycenionych smartfonów jak T Phone, moim zdanie, znacznie ten wynik poprawi. Bo faktycznie jest odpowiedź na potrzeby klientów. Urządzenia tanie, ale przyzwoicie wyposażone i z dostępem do najnowszych technologii.

Materiał powstał we współpracy z siecią T-Mobile.