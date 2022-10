Wiadomości Google przechodzą metamorfozę. Aplikacja dostanie nowe funkcje i wygląd

Jeśli wcześniej korzystałeś z innych aplikacji do obsługi wiadomości, to sporo z nowości ogłoszonych przez Google będziesz kojarzył. Na dodatek — Wiadomości Google zbierają to wszystko w jednym miejscu

Zacznijmy może od małej metamorfozy, czyli od odświeżenia ikony aplikacji. Według firmy, ma ona “lepiej odzwierciedlać dzisiejsze nowoczesne środowisko przesyłania wiadomości i mieć taki sam wygląd, jak wiele innych produktów Google”. Przy okazji zmiany doczekał się także “Telefon” i “Kontakty”, więc wszystko wygląda naprawdę spójnie.

Jeśli zaś chodzi o ulepszenia – Wiadomości Google w końcu pozwolą nam odpowiadać na pojedyncze wiadomości w rozmowie. Jest to naprawdę duże udogodnienie, zwłaszcza że WhatsApp czy iMessage oferują to rozwiązanie od dawna. Skoro już przy aplikacji Apple jesteśmy, to warto wspomnieć, że już niedługo Wiadomości Google umożliwią nam reagowanie na SMS-y otrzymane od użytkowników iPhone’ów za pomocą emotikon. Tutaj akurat firma w końcu trochę to uporządkuje, bo na początku roku posiadacze urządzeń z iOS mogli reagować na wiadomości otrzymane z Androida, ale odwrotnie już nie.

Wśród nowości znajdą się niedługo również sugestie — po otrzymaniu w wiadomości jakiejś ważnej informacji (adres, numer telefonu itp.) apka zasugeruje, byśmy taki SMS oznaczyli gwiazdką w celu łatwiejszej lokalizacji. Pojawią się również działania kontekstowe na podstawie niektórych treści wiadomości np. rozpoczęcie wideorozmowy czy zaznaczenie czegoś w kalendarzu.

Google pozwoli także oglądać filmy w serwisie YouTube bez konieczności opuszczania aplikacji. Natomiast do posiadaczy Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6, Pixel 6A, Pixel 6 Pro, Samsung Galaxy S22 i Galaxy Z Fold4 trafią transkrypcje wiadomości głosowych.