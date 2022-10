Xiaomi 12T Pro: high-end w rozsądnej cenie

Smartfon prawie flagowy

Jak przystało na wysoko pozycjonowane urządzenie, specyfikacja techniczna jest na odpowiednim poziomie. Sercem smartfonu jest SoC Snapdragon 8+ Gen 1, wykonany w wymiarze technologicznym 4 mm przez firmę TSMC. W chwili obecnej jest to najwydajniejszy SoC, jaki można znaleźć w telefonach z systemem Android, do tego dzięki optymalizacji zmniejszono w nim pobór mocy, a co za tym idzie, obniżono temperaturę pracy pod obciążeniem i co za tym idzie, ułatwiono odprowadzenie ciepła z układu. Xiaomi 12T Pro ma też 12 GB pamięci operacyjnej LPDDR5 oraz 256 GB szybkiej pamięci flash UFS 3.1 na pliki – razem z wydajnym CPU i GPU tworzy to zestaw bez kompromisów.

(fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

Ale flagowe jest nie tylko ukryte serce 12T Pro, lecz także to, co widać. Smartfon wyposażony został bowiem w odświeżany z maksymalną częstotliwością 120 Hz ekran CrystalRes AMOLED o przekątnej 6,67 cala i ponadprzeciętnej rozdzielczości 1220 x 2712 pikseli. Oprogramowanie współpracujące z ekranem zawiera szereg funkcji adaptacyjnych: Adaptive Sync do zarządzania odświeżaniem ekranu, Adaptive True Display, służąca do dostosowywania temperatury barwowej ekranu do światła otoczenia i Adaptive HDR, dzięki której materiały wideo odtwarzane są z optymalną dynamiką – 12T Pro ma wsparcie HDR zarówno w standardzie HDR10+, jak i Dolby Vision.

Wysokiej klasy ekran o dużej rozdzielczości i topowy SoC oznaczają także spore wymagania dla układu zasilania smartfonu. Odpowiada zań akumulator o pojemności 5000 mAh, który wg testów wewnętrznych powinien pozwolić na ponad 13 godzin pracy na jednym ładowaniu. Przede wszystkim jednak można go naprawdę szybko naładować – dołączona (a nie jest to regułą!) ładowarka HyperCharge ma moc 120 W i można nią uzupełnić ogniwo do 100 % zaledwie w 19 minut.

O co cały ten hałas, czyli po co komu 200 Mpix?

Xiaomi 12T Pro to jednak przede wszystkim aparat fotograficzny, który jest dość wyjątkowy, gdyż obok typowego aparatu do makrofotografii i ultraszerokokątnego znalazł się wyróżniający się rozmiarem i parametrami aparat główny.

Jego sercem jest sensor Samsung ISOCELL HP1 który ma rozmiar aż 1/1.22”, rozdzielczość 200 Mpix, a do tego jasny obiektyw o otworze względnym F1.69. Pojedynczy piksel tej matrycy jest dość mały, gdyż ma zaledwie 0,64 µm – ale sensem tak gęstego sensora nie jest praca 1:1, lecz z łączeniem pikseli. We wszystkich standardowych trybach oprogramowanie łączy w jeden punkt obrazu aż 16 pikseli – blok 4×4 oznacza, że efektywny piksel z takiego układu ma aż 2,56 µm.

Łączenie pikseli umożliwia zatem znaczącą poprawę efektywności zbierania światła przy jednoczesnym uśrednieniu i ograniczeniu poziomu szumów. W połączeniu ze stabilizowanym optycznie obiektywem o dużej jasności pozwala to na uzyskanie dobrej jakości zdjęć nawet w dość trudnych warunkach oświetleniowych. Oprogramowanie aparatu wykonuje także w razie potrzeby automatyczny HDR, poprawiający dynamikę zdjęć.

Wysoka zdolność zbierania światła i sprawność aparatu ułatwia także na zdjęcia nocne (przy których często w ogóle nie widać szczególnie długiego naświetlania) oraz na nagrywanie filmów nocnych:

Oprogramowanie aparatu pozwala skorzystać użytkownikowi z trybu wysokiej rozdzielczości, z dwoma podtrybami. W pierwszym łączone są 4 piksele w jeden – wynikowa rozdzielczość wynosi wtedy 50 Mpix i częściowo wykorzystuje zalety zaawansowanego przetwarzania obrazu. W drugim łączenie jest wyłączone i zdjęcie ma pełną rozdzielczość – trzeba tu pamiętać, że ze względu na brak zaawansowanego przetwarzania obrazu do uzyskania zdjęcia dobrej jakości wymagane są znakomite warunki oświetleniowe.

Główny aparat 200 Mpix w Xiaomi 12T Pro posiada autofocus pracujący w trybie detekcji fazy, który działa także w trybie ciągłego śledzenia celu (nazywanego tu ProFocus) podczas wykonywania zdjęć i nagrywania filmów. Jego sprawność jest na tyle duża, że w zasadzie nie ma możliwości zgubienia ostrości w typowych warunkach.

Już na deser warto wspomnieć, że dla użytkowników, którzy mają problem z podjęciem decyzji o formacie kadru Xiaomi 12T Pro także coś posiada: po włączeniu funkcji ProCut oprogramowanie automatycznie proponuje na bazie analizy obrazu 5 różnych formatów kadrów do wyboru. Oczywiście pozostaje jeszcze problem wyboru tego najbardziej właściwego i tu już smartfon nie bardzo jest w stanie wyręczyć swojego pana 🙂

Dla bardziej zaawansowanych miłośników fotografii Xiaomi 12T Pro posiada tryb RAW, dzięki któremu można uzyskany materiał poddać zaawansowanej korekcji i edycji. Jest to co ciekawe materiał wstępnie przetworzony, już po łączeniu pikseli, zatem korzysta przynajmniej w części z dobrodziejstw zaawansowanej ścieżki przetwarzania obrazu, zachowując zarazem typowe dla formatu możliwości edycji.

(fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

To gdzie ten kompromis, czyli podsumowanie (i promocja!

Xiaomi 12T Pro posiada wiele cech smartfonu z najwyższej półki, przy zachowaniu ceny na poziomie wyrafinowanego średniaka. Nie mogło się obejść bez kompromisów: wysokiej klasy główny aparat 200 Mpix oznacza, że pozostałe są znacznie mniej wyrafinowane. Wysokiej klasy ekran i potężny SoC znalazły się w bardzo porządnej, lecz pozbawionej uszczelnień obudowie. To wszystko jednak otrzymujemy w cenie, za którą w dobrym układzie kupimy 2/3 typowego flagowca z najwyższej półki – a być może mniej. Xiaomi 12T Pro może być zarówno telefonem typowo rozrywkowym, jak i niezawodnym urządzeniem do codziennych prozaicznych zastosowań.

Od 28 października do 5 listopada, kupując Xiaomi 12T Pro możecie liczyć na cashback w kwocie 500 zł. PRomocj jest dostępna w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Avans, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Techwish, OleOle, T-Mpbile, ORange, Play, Mi-Home.pl, Mi-Store.pl, MiMarkt.pl. Więcej szczegółów znajdziecie pod tym adresem.