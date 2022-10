Zniżki na smartfony Xiaomi sypią się jak liście z drzew. Ciąg dalszy jesiennej promocji

Xiaomi ruszyło z kolejną, tym razem jesienną, promocją

Jak zwykle do wyboru mamy kilka modeli, a przewidziane zniżki również są różne — od 50 do aż 800 zł. W zależności od tego, jak duży macie budżet i czego oczekujecie od smartfona, możecie wybrać spośród czterech urządzeń.

Redmi 9C NFC

To propozycja dla tych, którzy nie oczekują od telefonu topowych funkcji, a zależy im na tych podstawowych. Redmi 9C NFC ma do zaoferowania 6,53-calowy ekran IPR o rozdzielczości 720 x 1600 px, pojemną baterię 5000 mAh i NFC, które w tej półce cenowej nie jest tak często spotykane. Do dyspozycji użytkownika są trzy aparaty – 5-megapikselowy do selfie oraz główny o rozdzielczości 13 Mpix, któremu towarzyszy 2-megapikselowy czujnik głębi. Smartfon dostępny jest w dwóch wariantach: 2/32 GB za 549 zł i 3/64GB za 649 zł.

Redmi Note 10s

Jeśli interesuje Was coś z nieco wyższej półki i macie większy budżet, to możecie zainteresować się Redmi Note 10S, dostępnym w dwóch wariantach konfiguracji pamięci: 6/64 GB za 899 zł i 6/128 GB za 999 zł. Ten model cechuje się bardziej kompaktowym, 6,43-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Mamy tutaj znacznie pokaźniejszy zestaw aparatów. Z przodu – 13 Mpix kamerka do selfie, a z tyłu – aparat główny 64 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix i dwa czujniki po 2 Mpix każdy. Jest też NFC, Bluetooth 5.2 i bateria 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 33W.

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro

Droższym modelem jest Redmi Note 10 Pro w konfiguracji 6/128 GB. Ten smartfon dostępny jest za 1199 zł. Napędza go Snapdragon 732G, a za zasilanie odpowiada bateria 5020 mAh z szybkim ładowaniem 33W. Największą zaletą tego modelu jest aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix, obok którego umieszczono 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny i dwa czujniki po 2 Mpix. Jest też 16-megapikselowy aparat do selfie znajdujący się w okrągłym otworze, w centralnej części 6,67-calowego ekranu.

Xiaomi 12

Xiaomi 12

Jeśli natomiast chcecie sprawić sobie flagowca, to również takiego w ofercie znajdziecie. Jest nim Xiaomi 12, czyli podstawowy model z (nadal) obecnej topowej serii producenta. Tutaj specyfikacja jest już z naprawdę wyższej półki. Mamy tutaj układ Snapdragon 8 Gen 1 oraz 6,28-calowy panel AMOLED obsługujący rozdzielczość FHD+ i odświeżanie do 120 Hz. Smartfon wyposażono w aparat główny Sony IMX 766 o rozdzielczości 50 Mpix. Jest to czujnik wielkości 1/1,56” z pikselami 1,0 µm i OIS. Obok niego znalazł się obiektyw ultraszerokokątny 13 Mpix i telemakro 50 mm 5 Mpix. Kamerka z przodu oferuje 50 Mpix rozdzielczości. Jeśli zaś chodzi o baterię, ta ma pojemność 4500 mAh i obsługuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą 67 W, bezprzewodowe 50 W i wsteczne 10 W.

W promocji dostępne są dwa warianty: 8/128 GB za 2999 zł i 8/256 GB za 3499 zł.