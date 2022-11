Algorytm transformuje 2D w 3D. Inspirację dla twórców stanowiła forma sztuki

Produkcja materiałów faworyzuje formy dwuwymiarowe, co jest związane z łatwością wytwarzania. Konieczność transformacji z 2D do 3D nie jest łatwa: cięcia są konieczne, ale jednocześnie osłabiają końcowy materiał. Z drugiej strony, naukowcy często wychodzą z założenia, że materiały o wysokiej wytrzymałości pozostają takowymi nawet po wycięciu otworów. Nie zmienia to faktu, iż każde cięcie pogarsza właściwości mechaniczne materiału, stwarzając potencjalne problemy.

Na czele zespołu, który próbuje znaleźć sposób na uniknięcie tych problemów stanęła Shu Yang z Uniwersytetu Stanu Pensylwania. Zaproponowana przez autorów metoda wykracza poza istniejące procesy inżynieryjne, wykorzystując badania nad wytrzymałymi właściwościami mechanicznymi mięczaków. Zaprojektowany algorytm pozwala twardym materiałom zachować wytrzymałość po cięciu poprzez naśladowanie struktury masy perłowej.

Inspirację dla twórców algorytmu stanowiła metoda kirigami

Narzędzie jest w stanie stworzyć obliczeniową mapę cięć, kompensując defekty i zapewniając, że cięcia te nigdy nie będą na siebie nachodzić. Jakby tego było mało, działanie algorytmu wzmacnia wytrzymałość mechaniczną powstałego obiektu poprzez dodanie wzmacniających zakładek. Narzędzie pełni także rolę przewodnika projektowego dla efektywnego wykorzystania materiału. Jako że każde cięcie zmniejsza wytrzymałość, to krawędzie i wykończenia muszą być jak najbardziej ograniczone.

