Aplikacja mZUS gotowa do pobrania. Zobacz, jak złożyć wniosek o 500+ i nie tylko

ZUS online – teraz w aplikacji mZUS można złożyć wniosek o świadczenia rodzinne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił właśnie pierwszą aplikację mobilną mZUS, którą można już znaleźć w Sklepie Google oraz App Store. Przygotowano ją z myślą o osobach uprawnionych do korzystania ze świadczeń rodzinnych, przede wszystkim 500+ i 300+.

Chcemy dać naszym klientom jak najszersze możliwości wnioskowania o świadczenia wypłacane przez ZUS. Wychodzimy z założenia, że należy ułatwić rodzicom, w każdy możliwy sposób, staranie się o środki. Doskonale wiemy, że zajmowanie się dzieckiem i domem kosztuje mnóstwo czasu. Liczymy, że dzięki aplikacji uda się jeszcze skrócić czas wnioskowania o świadczenia – podkreśliła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Możliwość składania wniosków drogą elektroniczną, zwłaszcza z poziomu smartfona, jest nie tylko wygodna, ale również daje swobodę wyboru, kiedy chcemy złożyć wniosek. To ogromne ułatwienie dla rodziców, którzy nie zawsze są w stanie wygospodarować odpowiednio dużo czasu na wyjście do urzędu.

Dzięki elektronizacji mogą starać się o środki z programu także w weekendy, kiedy tradycyjne odwiedzanie urzędów jest niemożliwe – dodała szefowa ZUS.

Aplikacja mZUS przeznaczona jest dla osób, które są uprawnione do korzystania ze świadczeń dla rodzin. Oznacza to, że złożymy tam wnioski o świadczenie “Dobry start” i o świadczenie wychowawcze 500+, ale pozostałe sprawy nadal trzeba będzie załatwiać stacjonarnie lub przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Prof. Gertruda Uścińska poinformowała jednak, że w przyszłości aplikacja zostanie rozszerzona o kolejne świadczenia rodzinne, takie jak wnioski RKO czy dofinansowanie do żłobków.

Oczywiście z poziomu mZUS możemy także sprawdzić historię składanych wniosków (także tych, składanych innymi kanałami), ich status, dane o wypłatach, skontaktować się z infolinią ZUS, odczytać wiadomości z profilu PUE ZUS, poznać terminy składania wniosków na nowy okres rozliczeniowy, a także przejść do strony umożliwiającej rezerwację e-wizyty w ZUS.

Aplikacja ZUS – jak założyć konto w mZUS?

Postanowiliśmy od razu sprawdzić działanie nowej aplikacji. Trzeba przyznać, że ZUS postarał się, by wszystko było przejrzyste, a wszelkie kroki, które należy wykonać w celu aktywacji konta – jak najlepiej wyjaśnione. Po pobraniu i włączeniu aplikacji, dostajemy informację o konieczności zalogowania się do portalu PUE ZUS (jeśli go nie macie, musicie go założyć).

Tam, w Ustawieniach, w sekcji Urządzenia mobilne trzeba dodać Nowe urządzenie, czyli to, na którym z aplikacji mobilnej będziemy korzystać. W tym celu dostajemy do zeskanowania kod QR do zeskanowania lub kod do przepisania w aplikacji. Po wykonaniu tej czynności musimy jeszcze ustawić czterocyfrowy kod PIN, którym będziemy logować się do aplikacji. Warto jednak zauważyć, że mamy możliwość włączyć od razu zabezpieczenie biometryczne, więc do mZUS będzie można logować się przy użyciu odcisku palca lub FaceID.

Gdy wykonamy wszystkie powyższe kroki, możemy już bez przeszkód korzystać z mZUS.

Warto zaznaczyć, że jest to świetna okazja dla wszystkich, którzy do tej pory jeszcze nie założyli sobie konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, ponieważ od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek będzie miał obowiązek takie konto posiadać.

mZUS – jak złożyć wniosek w aplikacji?

Aplikacja jest prosta w obsłudze, a dzięki temu, że na razie jest tam niewiele funkcjonalności, trudno się w nich zgubić. W porównaniu z PUE ZUS jest dużo czytelniejsza, a złożenie wniosku prostsze, bo system przeprowadza nas przez cały proces szybko i bez zbędnych komplikacji. Wyświetlane są wszystkie potrzebne informacje – kto jest uprawniony do otrzymania danego świadczenia, a także co należy mieć przygotowane, by poprawnie złożyć wniosek. Również przy każdym etapie wypełniania wniosku mamy wyjaśnione wszystkie potrzebne kwestie. Ponadto sporym ułatwieniem jest możliwość skorzystania z wcześniej złożonego wniosku, bo dzięki temu wszystko trwa zaledwie chwilę.

Wnioski o świadczenia dostępne w aplikacji wyświetlane już na stronie głównej, natomiast w menu znajdującym się w lewym górnym roku znalazła się sekcja z naszymi danymi i historia składanych wniosków.

mZUS to kolejna (i zapewne nie ostania) rządowa aplikacja, która ma poprawić cyfryzację polskich urzędów. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak w przyszłości zostanie rozwinięta i jakie jeszcze funkcje zostaną do niej dodane. Aplikację mZUS możesz pobrać już dziś z AppStore lub Sklepu Google Play.