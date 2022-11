Home Tech Apple nie chciał się dostosować do nowego prawa, więc policja skonfiskowała iPhone’y ze sklepów

Czy ma ktoś ładowarkę do Nokii? Wait, to nie te czasy. Teraz są czasy świadome ekologicznie, w których tylko mniej świadomi zadają pytanie: gdzie jest w ogóle moja ładowarka? To eko-podejście rozsierdziło brazylijskie władze, które uważają, że ładowarka fundamentalnym prawem każdego posiadacza nowego smartfona jest i koniec. Ulgi nie ma nawet dla Apple. Nie chcą się dostosować? Pozdrowienia do więzienia.