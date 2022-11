Artemis 1 wystartował. Zobacz spektakularne zdjęcia z misji NASA

Ostatecznie by usunąć usterki rakieta Space Launch System trafiła ponownie do Hali Montażu Pojazdów (VAB). Ponowną próbę startu zaplanowano początkowo we wrześniu, lecz ostatecznie z powodu napraw i pogody start Artemis nastąpił 16.11.2022 roku o godzinie 7:47:44 czasu środkowoeuropejskiego.

Wokół księżyca

Rakieta Space Launch System Block 1, która w stronę Księżyca wyśle kapsułę Orion, jest najsłabszą wersją rakiety SLS – lecz i tak jej ciąg jest o 15 % większy, niż miał Saturn 5, dzięki któremu startowały misje programu Apollo. Nic zatem dziwnego, że zarówno przygotowania, jak i sam nocny start były uważnie obserwowane. Warto spojrzeć na kilka zdjęć, udostępnionych przez NASA (wersje w wysokiej rozdzielczości dostępne po kliknięciu).

Space Launch System / Artemis 1 na wyrzutni

Kompleks Startowy 39B – kiedyś startowały z niego misje Apollo

Podczas startu Artemis 1 w pobliżu wyrzutni mogły znajdować się jedynie zdalnie sterowane kamery

Artemis 1 i jego cel

Rakieta Space Launch System Block 1 opuściła wieżę startową

Ogień z silników SRB

Chętnych do obserwowania startu nie brakowało

Ciągu czterech silników głównych RS-25D nie widać, ale SRB to co innego

Spektakularne zdjęcie wykonane z długą ekspozycję uwieczniło ognisty ślad rakiety

Powrót na Księżyc

Bezzałogowa misja Artemis 1 ma na celu głównie przetestowanie kapsuły Orion i oczywiście w planie nie ma lądowania. Kolejna misja, Artemis 2, wstępnie zaplanowana na pierwszą połowę 2024, będzie już misją załogową, lecz także nie zakończy się powrotem na Księżyc. Lądowanie będzie celem misji Artemis 3, która (jeśli nie będzie opóźnień), wystartuje w 2025 roku. To wtedy załoga Oriona przesiądzie się do lądownika Starship HLS i człowiek znów postawi stopę na Srebrnym Globie.