Black Friday na GeekBuying.pl. Najlepsze okazje w roku

Już niedługo święta, a to oznacza konieczność zakupu prezentów. Każdy jednak lubi coś innego i zwykle zmuszeni jesteśmy przekopywać się przez kilka serwisów lub odwiedzać liczne sklepy, by w końcu znaleźć to, czego szukamy. GeekBuying.pl to platforma, na której znajdziemy najróżniejsze produkty – rowery, inteligentne szczoteczki do zębów, roboty sprzątające, słuchawki, konsole i wiele, wiele innych. Oferta podzielona jest na sześć głównych kategorii: AGD, pojazdy elektryczne, RTV, sport i fitness, geek elektryczne oraz meble. Śmiało można więc powiedzieć, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Dodatkowo, dzięki temu, że GeekBuying.pl współpracuje z wieloma markami międzynarodowymi, a jako przedstawiciel bezpośredni często jest w stanie zadebiutować nowymi produktami w Europie po najlepszych cenach. Niektóre marki oferują też oficjalną obsługę posprzedażową w kwestii napraw, akcesoriów i logistyki, co pomaga klientom zaoszczędzić na ewentualnych późniejszych kosztach. Nie ma się jednak co martwić, ponieważ sam sklep także oferuje gwarancję na zakupione produkty, a ta wynosi nawet 24 miesiące.

Jak możemy przeczytać na stronie:

Nasza gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne zaistniałe w warunkach normalnego użytkowania. Jeżeli produkt okaże się wadliwy w ciągu 12 lub 24 miesięcy od daty dostawy, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie nam usterki, a następnie wysłanie wadliwej części lub całego artykułu do bezpłatnej naprawy. Pokryjemy wówczas nie tylko koszty serwisu i wymiany części, ale również opłaty manipulacyjne.

24 miesiące gwarancji obejmują produkty z kategorii:

– małe AGD (odkurzacze, roboty odkurzające, szczotki elektryczne itp.)

– przenośne audio (głośniki bluetooth)

12 miesięcy gwarancji:

– smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, hulajnogi elektryczne i inne pojazdy elektryczne, słuchawki, pozostałe.

Więcej o gwarancji i sposobie dokonywania zwrotów przeczytacie tutaj.

Z okazji Black Friday na GeekBuying.pl przygotowano trwającą przez 88 godzin (od 24.11 do 27.11) promocję, w ramach której można zgarnąć różnorodne produkty w cenach nawet 85% niższych niż normalnie.

Oczywiście wiadomo, że takie zakupy mogą nadmiernie obciążyć nasz portfel, dlatego teraz można też płatność rozłożyć nawet na 60 w ramach Płatności24. Nie zabrakło też innych opcji płatności: PayPal, Karty płatnicze (Visa, MasterCard, American Express i Discover), a także systemu Dotpay.

W ramach Black Friday nie tylko skorzystamy z głównych zniżek, które zobaczyć można na stronie, ale jest też opcja dodatkowego obniżenia cen dzięki kuponom:

40 zł zniżki przy zamówieniach powyżej 1000 zł,

100 zł zniżki przy zamówieniach powyżej 2000 zł,

200 zł zniżki przy zamówieniach powyżej 4000 zł,

6% taniej przy zakupie dwóch dowolnych rzeczy.

Tu przedstawiamy wam kilka przykładowych ofert, na które szczególnie warto zwrócić uwagę

Dla osób, które nie lubią odkurzać przygotowano robot odkurzający ILIFE V9e. Dzięki potężnej mocy ssącej z łatwością zbiera zarówno drobny kurz, jak i większe zabrudzenia. Jest w stanie sprzątać nie tylko podłogi, ale też dywany, a dzięki specjalnym trybom, można być pewnym, że dotrze w każdy kąt domu. Producent zadbał również o możliwość ustawienia harmonogramu sprzątania, długi czas pracy (do 110 minut) oraz ochronę przed kolizją i upadkami. Dzięki promocji kupimy go teraz za jedyne 419 zł.

Jeśli natomiast wolicie „brać sprawy we własne ręce” to na stronie znajdziemy też odkurzacz bezprzewodowy Shunzao Z11 MAX, który ułatwi nam odkurzanie zarówno podłogi, jak i mebli czy samochodu. Urządzenie charakteryzuje się ekstremalną mocą ssącą, bez problemu poradzi sobie z sierścią czy włosami, a akumulator 2500mAh zapewnia nawet 60 minut odkurzania non-stop. Warto jednak wspomnieć, że ręczny odkurzacz bezprzewodowy Z11 Max wyposażony jest w 7 akumulatorów litowych 2500mAh, więc jeśli jeden nie wystarczy, z łatwością można wymienić go na taki, który jest w pełni naładowany i kontynuować sprzątanie. W ramach Black Friday można go teraz kupić za jedyne 799 zł.

Jeśli często jeździsz na kempingi lub po prostu potrzebujesz mieć dodatkowe źródło zasilania, powinieneś zainteresować się tą przenośną stacją zasilającą. Wyposażono ją w akumulator LiFePO4 518 Wh oraz moc 500 W, dzięki czemu bez problemu zasili każde urządzenie. Samo jej naładowanie też nie trwa długo, bo do pełna naładujemy ją w 3,5 godziny. Do wyboru jest 5 typów wyjść pozwalających podłączyć do 8 urządzeń jednocześnie – 2 x porty AC, 1 x port PD 60 W, 3 x porty USB, 1 x port DC, 2 x porty ładowania bezprzewodowego. Na GeekBuying.pl można ją teraz kupić za 1999 zł.

GeekBuying.pl obniżył też ceny pojazdów elektrycznych. Dla fanów miejskich wojaży mamy elektryczną hulajnogę Navee N65 oferującą naprawdę długi zasięg, bo aż do 65 km na jednym ładowaniu przy prędkości maksymalnej 25 km/h. To idealny środek transportu, który sprawdzi się w każdym większym mieście, bo nie trzeba szukać miejsca parkingowego, a swój pojazd możemy wziąć pod rękę i mieć go zawsze przy sobie. Cena? Z kuponem IPZG64N4 hulajnogę kupimy już za 2479 zł.

Dla fanów jednośladów sklep ma również rowery elektryczne. Z tych, na które warto zwrócić szczególną uwagę jest elektryczny rower górski ELEGLIDE M1 PLUS, który dzięki swojemu napędowi sprawi, że żadne wzniesienie nie będzie już przeszkodą. Model ten oferuje kilka trybów jazdy oraz jest w stanie przejechać do 100 km w trybie wspomaganym, więc jego właścicielowi nawet długie przejażdżki będą prawdziwą przyjemnością. Cena? Z kodem GEEKBUYINGPL3 wynosi 3493 zł.

Nie zapomniano też o graczach. Jeśli akurat szukasz nowego monitora, powinieneś zainteresować się 27-calowym modelem KTC H27T22. Oferuje on rozdzielczość Full HD 2560 × 1440, częstotliwość odświeżania 165 Hz oraz czas odpowiedzi 1ms GTG. Wysoka rozdzielczość i szeroka gama kolorów sprawiają, że oferuje bardziej realistyczny obraz. Zadbano również o wyeliminowanie migotania, a trym low-blue redukuje szkodliwe światło niebieskie, dzięki czemu oczy nie będą się męczyć. KTC H27T22 oferuje kilka predefiniowanych trybów, w tym FPS (Strzelanka w Pierwszej Osobie), RTS (Strategia Czasu Rzeczywistego) i RAC (Gra Wyścigowa). Cena? 1244 zł.

To jedynie kilka przykładowych produktów w promocyjnych cenach. Więcej oczywiście znajdziecie na stronie GeekBuying.pl.