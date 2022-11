Home Nauka Dlaczego pioruny strzelają zygzakiem? Zaskakująca teoria rozwiązuje zagadkę fizyki sprzed 50 lat

Jak strzelają pioruny? Chociaż wydaje się, że poznaliśmy już wszystkie sekrety tego zjawiska, to nadal fizycy nie potrafią wytłumaczyć kilku detali. Dlaczego pioruny strzelają zygzakiem? W jaki sposób są one połączone z chmurą burzową? Okazuje się, że kluczem do zrozumienia są pewne wzbudzone cząsteczki tlenu.