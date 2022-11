Technologia jak ze snów. Wychwyci dwutlenek węgla z atmosfery i pomoże w produkcji cennych chemikaliów

Zespół naukowców z brytyjskiego Uniwersytetu Surrey opracował nową technologię przechwytywania dwutlenku węgla z powietrza i wykorzystywania go w kolejnych procesach chemicznych, np. do produkcji tlenku węgla czy syntetycznego gazu ziemnego. Szczegóły opisano w czasopiśmie Nanoscale.

Wychwytywanie dwutlenku węgla z otaczającego powietrza i bezpośrednie przekształcanie go w użyteczne produkty jest dokładnie tym, czego potrzebujemy, aby zbliżyć się do neutralności węglowej w sektorze chemicznym. Może to być kamień milowy w krokach niezbędnych do osiągnięcia przez Wielką Brytanię celów zerowej emisji netto w 2050 roku. Dr Melis Duyar z Uniwersytetu Surrey

Czytaj też: Wodór gorszy dla klimatu niż dwutlenek węgla? Zaskakujące ustalenia naukowców

Przechwycić dwutlenek węgla, wyprodukować chemikalia

W nowo opracowanej technologii wykorzystywane są zgłoszone do opatentowania innowacyjne materiały, tzw. przełączalne materiały dwufunkcyjne (DFM). Mają one zdolność do wychwytywania dwutlenku węgla na całej powierzchni i przeprowadzanie bezpośrednich przemian chemicznych.

Musimy odejść od naszego obecnego sposobu myślenia o tym, jak produkujemy chemikalia, ponieważ obecne praktyki opierają się na paliwach kopalnych, które szkodzą naszej planecie. Dzięki nowej technologii możemy dostarczać chemikalia o znacznie niższym śladzie węglowym i spojrzeć na zastąpienie paliw kopalnych dwutlenkiem węgla i odnawialnym wodorem jako budulcem innych ważnych chemikaliów. Dr Melis Duyar

Warto podkreślić, że “przełączalna” natura DFM wynika z ich niezwykłej cechy do wytwarzania wielu substancji chemicznych w zależności od warunków pracy lub składu dodanego reagenta. Oznacza to, że technologia natychmiastowo reaguje na wszelkie zmiany w środowisku chemicznym.

Badania te nie tylko pokazują realne rozwiązanie w zakresie produkcji paliw i chemikaliów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, ale również oferują innowacyjne podejście do walki z ciągle rosnącą emisją dwutlenku węgla przyczyniającą się do globalnego ocieplenia. Loukia-Pantzechroula Merkouri, studentka studiów podyplomowych z Uniwersytetu Surrey

Czytaj też: Nowy filtr przekształca dwutlenek węgla ze spalin w coś znacznie przydatniejszego