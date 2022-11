Evernote zmienia właściciela. Pora rozejrzeć się za nowym programem do robienia notatek

Już od dobrych kilku lat Evernote, niegdyś jedna z najpopularniejszych aplikacji do robienia notatek, nie radzi sobie najlepiej. Problemy zaczęły się dużo w 2016 roku. Wtedy właśnie wprowadzono płatną wersję, jednocześnie mocno ograniczając funkcjonalności wersji bezpłatnej. To jednak nie wszystko. W tym samym roku Exernote porzucił własną wewnętrzną usługę w chmurze na rzecz Google Cloud, a także oznajmił użytkownikom, że opracował system sztucznej inteligencji, który przegląda notatki użytkowników w celu poprawy jakości usług. Dodatkowo pracownicy Evernote mieli również uzyskać dostęp do notatek użytkowników w ramach aktualizacji. To spowodowało masowe odejścia i choć Evernote ostatecznie zmienił swoje plany w pewnych kwestiach, szkód nie udało się cofnąć.

Niby próbowano jakoś to naprawić, np. całkowicie przeprojektowując interfejs w 2020 roku, ale cóż… Nie udało się, o czym świadczyć może np. fakt, że na iOS Evernote nie plasuje się nawet wśród 100 najlepszych aplikacji zwiększających produktywność. Zresztą, ta wielka metamorfoza przyniosła problemy z wydajnością, których nie udało się pozbyć do dziś. Na dokładkę warto jeszcze wspomnieć, że jedynym co obecnie może Evernote wyróżniać wśród konkurencji jest… brak nowych funkcji, a dokładniej takich, których konkurencja nie miałaby od dawna.

Evernote zostanie przejęte przez włoską firmę Bending Spoons

W tym kontekście raczej nikogo nie zdziwi, że po 14 latach niezależności w końcu zdecydowano się na sprzedaż aplikacji. Evernote poinformował o tym w środę, 16 listopada, w oficjalnym ogłoszeniu. Nowym właścicielem będzie włoska firma zajmująca się aplikacjami mobilnymi — Bending Spoons, a transakcja odbędzie się na początku 2023 roku. Dyrektor generalny Evernote, Ian Small, widzi w tym możliwość rozwinięcia i wprowadzenia wielu ulepszeń, choć na razie nie ma mowy o żadnych konkretach.

Nie wiadomo więc, czy Evernote wyjdzie z tej sprzedaży silniejszy, czy może będzie to oznaczało definitywny koniec tak uwielbianej niegdyś aplikacji. Odpowiedź poznamy zapewne dopiero w przyszłym roku, gdy nowy właściciel zacznie wprowadzać swoje porządki.

Co zamiast Evernote? Najlepsze programy do robienia notatek

Evernote kiedyś królował w tej kategorii, ale z racji tego, że lata świetności ma dawno za sobą, jego miejsce zajęła już konkurencja. Poniżej postanowiliśmy podsunąć wam trzy alternatywy dla Evernote’a, którymi warto się zainteresować.

Google Keep

Google wśród swoich licznych usług ma też oczywiście apkę do robienia notatek. Od razu trzeba zaznaczyć, że jest ona w pełni darmowa, a jednym z największych jej plusów jest synchronizacja z kontem Google, więc niezależnie na jakim urządzeniu się zalogujemy, będziemy mieli do nich dostęp. Znajdziemy tutaj takie podstawowe funkcjonalności jak rysowanie, pisanie odręcznie czy pisanie na klawiaturze, możliwość dodawania fiszek z grafiką i tekstem czy tworzenie notatek dźwiękowych (które potem można zmienić na tekst). Oprócz tego Google Keep oferuje możliwość wyciągania tekstu z obrazu, sporo ułatwień przy organizowaniu zapisków, a także opcję udostępniania i współdzielenia notatek.

Notion

Ta aplikacja to miejsce, w którym można gromadzić informacje. Sami twórcy zapewniają, że instalując ją, nie trzeba nam już żadnej innej aplikacji. W jednym miejscu stworzymy notatki, listę rzeczy do zrobienia, kalendarz, możemy wklejać linki, zdjęcia i personalizować dodane treści tak, jak tylko chcemy. Jest ona całkowicie darmowa, ale jest też wersja płatna, dzięki której z Notion można korzystać ze współpracownikami. Niezależnie od twoich zainteresowań, branży, w której pracujesz czy upodobań, ta aplikacja powinna spełnić twoje wymagania. Dodatkowo dostępna jest zarówno na telefonie, jak i na komputerze oraz w przeglądarce. Warto jednak wspomnieć, że sporym minusem tej aplikacji może być właśnie jej wszechstronność. Jako swoista baza danych wymaga ciągłego porządkowania, a jeśli stracimy do Notion dostęp, utrata wszystkich danych może nas bardzo zaboleć.

Microsoft OneNote

W tej aplikacji bez problemu połączymy wszystkie formy zapisu w jedną całość i to właśnie odróżnia OneNote od Worda. Można wprowadzać treści na klawiaturze, robić odręczne notatki, rysunki czy tabele lub korzystać z gotowych szablonów. Microsoft zadbał tu o rozbudowany system organizacji notatek, które można wyróżniać tagami, zapisywać w osobnych notesach czy sekcjach. Te z kolei można również zabezpieczyć hasłem w celu uzyskania większego bezpieczeństwa. Nie można zapomnieć o synchronizacji z pozostałymi usługami pakietu Office czy o funkcjach udostępniania i współpracy. Niestety, jeśli chcemy uzyskać dostęp do niektórych funkcji — trzeba wykupić licencję.