Fani Pokemonów, szykujcie pieniądze. Nintendo znów wypuszcza limitowaną wersję Switcha

W związku ze zbliżającą się wielkimi krokami premierą gry Pokémon Scarlet & Violet, Nintendo postanowiło znów przygotować specjalną edycję swojej przenośnej konsoli

Za inspirację posłużyły legendarne Pokemony, użyczając urządzeniu swoich barw. Jednak projekt nie ogranicza się tylko do zmiany kolorów. Wykonana z błyszczącego białego plastiku stacja dokująca została przyozdobiona wizerunkami Koraidona i Miraidona, legendarnych stworzeń pojawiających się w nowej grze.

Sam konsola z pewnością będzie cieszyć oko każdego fana. Utrzymana w fioletowo-czerwonej kolorystyce została z tyłu ozdobiona ilustracjami trzech startowych Pokemonów ze Scarlet & Violet — Sprigatito, Fuecoco i Quaxly. Wprawne oko wypatrzy także symbole reprezentujące poszczególne postacie i lokacje z regionu Paldea. Lewy kontroler jest czerwony i to właśnie on reprezentuje Scarlet, co dodatkowo podkreśla herb ekskluzywnej lokalizacji Akademii Naranja. Prawy, fioletowy kontroler dostał logo Akademii Uva i oczywiście symbolizuje Violet.

Pod kątem specyfikacji nic w stosunku do klasycznej wersji się nie zmienia. Warto jednak zaznaczyć, że jest to Nintendo Switch OLED, a więc wariant wyposażony w 7-calowy ekran. Nintendo Switch OLED edycję Pokémon Scarlet & Violet możecie już kupić także w Polsce w cenie 1899 zł. Co najważniejsze, po raz kolejny nie trzeba mocno przepłacać za ładniejszy design, bo nowa edycja jest jedynie o 50 zł droższa od standardowej konsoli.

Nintendo lubi Pokemony, lubi też sprawiać przyjemność swoim fanom

Kolekcjonerzy i zapaleńcy lubią wyjątkowe edycje limitowane. Sa one zawsze ozdobą kolekcji i dają poczucie, że posiada się coś, co niekoniecznie każda inna osoba może zdobyć. Nintendo doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego dość często wypuszcza specjalne edycje swojej konsoli. Samo urządzenie pod kątem specyfikacji się nie zmienia, ale jego opakowanie i dodatki już tak. Służące za inspirację głośne tytuły wychodzące na Switcha i współpraca ze studiami odpowiedzialnymi za dane gry to świetne połączenie, dzięki któremu udaje się uzyskać naprawdę niesamowite rezultaty.

Przy okazji wydania Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlet & Violet warto przypomnieć sobie kilka innych limitowanych edycji przenośnej konsoli, które swoim wyglądem wprost zachwycały. Nie będziemy się jednak ograniczać tylko do pokemonowego uniwersum. Niestety fanów danych serii, którym zaświecą się oczy na widok tych cudeniek, od razu musimy przestrzec — większość z tych urządzeń jest już niedostępna lub bardzo, bardzo trudna do zdobycia. Jednak popatrzeć i pozachwycać się zawsze można.

Pokémon Dialga & Palkia Edition

Ten wariant na swój sposób jest bardzo wyjątkowy. Tym razem Nintendo nie pokusiło się o dodanie jakichś specjalnych dodatków, a sam design wydaje się mocno minimalistyczny na tle innych edycji, ale miała coś w sobie. Ozdobiona szkicami legendarnych Pokemonów z pewnością znalazła sobie miejsce w sercu niejednego fana.

Monster Hunter Rise

Nie tylko entuzjaści serii mogą zachwycić się tą edycją. Czarno-złoty design i głowa złowrogiego potwora na stacji dokującej przykuwają wzrok. W tym zestawie nie zabrakło dodatków, takich jak kod cyfrowy do zestawu Monster Hunter Rise + Deluxe DLC.

Jack Jeanne Switch Lite

Są tu jacyś fani twórczości Sui Ishidy? Ta turkusowa edycja inspirowana jego najnowszym projektem Jack Jeanne z 2019 roku prezentuje się naprawdę świetnie i jest jedną z tych limitowanych wersji, które ma naprawdę niewiele osób. Nintendo wypuściło bowiem tylko 100 sztuk i nie były one dostępne w regularnej sprzedaży – trafiły one do osób, które w ciągu miesiąca zmówiły w przedsprzedaży Jack Jeanne na Switcha.

Nintendo Labo “Cardboard” Pack

Ten kartonowy Switch powstał w ramach konkursu, który w 2018 roku ogłosiła firma. Zadaniem biorących w nim udział osób było stworzenie konsoli z kartonu i wysłanie swojego dzieła, wraz ze szkicami, do Nintendo. W nagrodę zwycięzca miał otrzymać wyjątkowego, bo wykończonego kartonem Switcha (do tego kurtkę Labo Creators i certyfikat podpisany przez programistów Labo). Istny zestaw kolekcjonerski. Oczywiście sama konsola tylko wygląda tak, jakby była wykonana z kartonu — w rzeczywistości wykończenie jest skórzane.

Pokemon: Let’s Go, Pikachu!/Eevee! Bundles

Nawet jeśli ktoś, jakimś cudem, nigdy Pokemonów nie oglądał, to Pikachu z pewnością jest mu znany. W tej edycji występuje on w parze z Eevee, drugim równie uroczym Pokemonem. Ten wariant był już wyjściowo dość drogi, ale za do zawierał naprawdę sporo dodatków, dwukolorowe kontrolery nawiązujące do obu wspomnianych postaci czy Pokeball Plus.

Nintendo Switch Super Smash Bros. Ultimate Edition

Nie mogło tutaj zabraknąć edycji związanej z kultową grą Mario. W porównaniu do innych wariantów inspirowanych tą serią, tym razem Nintendo postawiło na czerń i szarości, ale to w niczym nie przeszkadza, bo wspaniale ozdobiona stacja dokująca robi ogromne wrażenie.

Diablo 3 Eternal Collection Bundle

Fani klasycznej serii Diablo, przepraszamy za pokazanie Wam tego cudeńka. W tej edycji Nintendo znów postanowiło ograniczyć się do stonowanych kolorów, jednak to jak najbardziej pasuje do tych kultowych gier. Dodatkowo do zestawu dołączony był zestaw zbroi Ganondorf, z którym gracze mogli się chwalić w sieci. Do tego dodano również eleganckie etui, które zostało ozdobione grafiką inspirowaną grami. Wszystko po to, by innym entuzjastom serii oko zbielało na ten widok.

Czy w tym kontekście jest w ogóle sens dziwić się tak ogromnej popularności konsoli Nintendo Switch?

My się nie dziwimy. Firma wie, jak podejść do swoich klientów, a dodatkowo zdaje sobie sprawę, że limitowane edycje, nieważne jak bardzo są wyjątkowe, sprzedadzą się o wiele lepiej, gdy nie będą znacznie droższe od standardowych wersji urządzenia. Wystarczy, by były trudniejsze do zdobycia. Oczywiście przebitka zawsze jest, ale ta wynika najczęściej z dołączanych dodatków, bo przykład najnowszego wydania Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlet & Violet pokazuje, że bez gratisów jest to różnica niewielka.

Mimo tego niedawny sukces Nintendo naprawdę zaskakuje. Kilka dni temu znany dziennikarz zajmujący się grami, Christopher Dring, ogłosił, że w Wielkiej Brytanii konsola Nintendo Switch pobiła w wynikach sprzedażowych Xboksa One od Microsoftu. Z racji, że jest to największy w Europie rynek gier — robi to wrażenie. Nintendo nie ma jednak zamiaru spoczywać na laurach i kolejnym celem jest przebicie PlayStation 3 firmy Sony.