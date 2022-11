Home Nauka Wyrzucasz fusy po kawie? Popełniasz błąd. Już wiemy, na jakie paliwo można je przetworzyć

Do czego mogą się przydać fusy po kawie? Do odświeżenia powietrza, jako nawóz do ziemi, środek do ścierania tłuszczu, a nawet jako maseczka na twarz. Teraz również mogą zostać wykorzystane jako „pożywienie” dla alg, które przetwarza się na biopaliwo.