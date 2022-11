Home Tech Gigabyte wyciska ostatnie soki z procesorów Intela. Darmowa wydajność jest na wyciągnięcie ręki

Gigabyte poinformował, że jego płyty główne warto wybierać, jeśli akurat poszukujecie możliwie najwyższej wydajności. Zależy to wprawdzie od wybranego procesora, ale i tak warto mieć na względzie to, że firma udostępnia możliwość bezproblemowego zwiększenia możliwości nowego Intel Core w ledwie kilka klików. Jak to możliwe?