Chociaż w Polsce jedną z najpopularniejszych metod dostawy jest Paczkomat, to jednak cały czas korzystamy z dostaw kurierskich, a firm zajmujących się takimi usługami jest na rynku sporo. Podczas nadchodzącego okresu świątecznego będziemy zamawiać przez internet o wiele więcej produktów, a każdą paczkę z osobna będziemy musieli śledzić, by kontrolować czas dostawy i ewentualne opóźnienia. To z kolei można robić na dwa sposoby. Pierwszym jest korzystanie z witryny firmy świadczącej usługę — klikamy w otrzymany link lub wpisujemy na stronie numer paczki i dostajemy informacje o statusie przesyłki. Można również korzystać a aplikacji poszczególnych film albo takich, które umożliwiają śledzenie różnych przewoźników.

Bez dodatkowych aplikacji, bez klikania w linki. Gmail ułatwi śledzenie paczek

Google chce natomiast zaoferować jeszcze jedną opcję, która ma ułatwić życie nie tylko w tym gorącym świątecznym okresie, ale i poza nim. Ogłoszono bowiem, że w poczcie Gmail pojawi się nowa funkcja śledzenia przesyłek. Nie będzie ona działać tak jak wspomniane wcześniej linki, bo śledzenie obywać się będzie bezpośrednio w skrzynce odbiorczej.

Gdy na poczcie pojawi się e-mail z informacją o zamówieniu, w górnej części skrzynki odbiorczej pojawi się okno dialogowe z prośbą o zezwolenie na śledzenie paczki. Zgoda w tej sytuacji jest konieczna, gdyż Google musi sprawdzać w naszym imieniu dostępność aktualizacji, co wymaga wyraźnej zgody z naszej strony. Po tym kroku szacowana data dostawy przesyłki będzie wyświetlana tuż pod tytułem wiadomości w skrzynce odbiorczej. Jeśli natomiast będziemy chcieli sprawdzić więcej informacji na ten temat, wystarczy kliknąć konkretny e-mail i tam, w górnej części, będą widoczne informacje o śledzeniu. Dodatkowo Gmail będzie wysyłał powiadomienia takie jak: utworzono etykietę”, „przyjeżdżam jutro” lub „dostarczana dzisiaj”. Warto zaznaczyć, że będą to krótkie, podstawowe informacje, a nie szczegółowe zestawienie.

Funkcja w najbliższych tygodniach zostanie wdrożona w poczcie Gmail, ale… no właśnie, tutaj pojawia się zasadniczy problem dla nas, polskich użytkowników — na początku nowość będzie dostępna jedynie w Stanach Zjednoczonych i obecnie Google nie podzielił się żadnymi informacjami na temat globalnego udostępnienia śledzenia paczek.

Aplikacja do śledzenia paczek – z jakich aplikacji można korzystać w oczekiwaniu na nową funkcję Google?

W Google Play czy App Store znajdziemy wiele aplikacji, które umożliwiają nam śledzenie przesyłek. Są to zarówno apki poszczególnych przewoźników (np. InPost Mobile), jak i takie, które pozwalają kontrolować paczki dostarczane przez różne firmy. Skoro Google nie ma jeszcze zamiaru udostępniać nam swojej nowej funkcjonalności, musimy poradzić sobie inaczej.

Dlatego przy okazji podrzucamy Wam trzy aplikacje do śledzenia przesyłek, na które w szczególności warto zwrócić uwagę, a które pozwolą Wam na lepszą organizację zamówień w nadchodzącym okresie świątecznym (i nie tylko). Wszystkie charakteryzują się łatwą obsługą i intuicyjnym interfejsem, każda też umożliwia skanowanie kodów kreskowych, więc nie trzeba ręcznie wpisywać długich numerów.

Ta apka pozwala na śledzenie przesyłek ponad 250 dostawców z Polski i zagranicy. Jeśli zamawiacie dużo z chińskich serwisów e-commerce, takich jak AliExpress czy Shopee jest to idealna opcja dla Was, bo wystarczy wpisać numer przesyłki i w jednym miejscu macie wszystkie potrzebne informacje. 17TRACK pozwala na jednoczesne śledzenie do 10 paczek, a co najważniejsze – aplikacja jest w pełni darmowa.

Ta aplikacja ma już mniejszy zasięg, bo obsługuje 14 najpopularniejszych przewoźników, ale i tutaj fani zakupów na zagranicznych stronach powinni być zadowoleni: China Post, DB Schenker, DHL, DPD, FedEx, GLS, InPost, Geis, Paczka w Ruchu, Patron Service, Poczta Polska, TNT, UPS. W jednym miejscu możemy monitorować statusy przesyłek, a o wszelkich zmianach będziemy powiadamiani na bieżąco. Jeśli natomiast zależy wam na bardziej zaawansowanych funkcjach, jest też opcja Premium z synchronizacją pomiędzy urządzeniami, monitorowaniem schowka czy automatycznym archiwizowaniem doręczonych paczek.

Prosta w obsłudze, intuicyjna aplikacja umożliwiająca śledzenie przesyłek dostarczanych przez czternastu różnych przewoźników w naszym kraju (dla uściślenia – chińskie firmy zostały ujęte jako jedno w kategorii “Chińskie przesyłki). Oprócz takich firm jak UPS, DHL, Poczta Polska czy FedEx nie zabrakło też InPostu. Wszystko w jednym miejscu i zupełnie za darmo.