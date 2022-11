GN Group stawia na Polskę. Innowacje działu IT & Dev będą powstawać w Warszawie

Dlaczego taka firma wybiera na swoje nowe centrum IT & Dev właśnie nasz kraj? Okazuje się, że w starciu z innymi państwami w regionie wygrywamy pod względem dostępu do wykwalifikowanej kadry IT. Polski oddział ma się skupiać na rozwoju oprogramowania, które zaczyna odgrywać coraz większą rolę w działalności grupy.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Kopenhagę, w której mieści się główna siedziba GN Group i Warszawę dzieli raptem godzina drogi samolotem, a kulturowo i społecznie blisko nam do siebie

W ofercie produktowej GN Group poza wspomnianymi markami Jabra i Steelseries znajdują się również urządzenia służące do wspomagania słyszenia i przetwarzania dźwięku. Użytkownicy aparatów słuchowych kojarzą zapewne marki ReSound, Beltone, Audigy, Danavox czy Lively.

Pod jednym dachem GN Group gromadzi zatem trzy kategorie produktów: wspomaganie słuchu, komunikacja korporacyjna za pomocą sprzętu audio i wideo oraz szeroko rozumiane akcesoria gamingowe.

Bardzo spodobała mi się odpowiedzialna polityka GN Group w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wydłużenie cyklu życia produktów czy wykorzystanie odnawialnych surowców przy opakowaniach redukują ilość e-odpadów i promują gospodarkę o obiegu zamkniętym. Nie da się ukryć, że taka strategia niejako wymusza większe skupienie na tworzeniu oprogramowania.

Obecnie w polskim biurze GN Group mieszczącym się w budynku Brain Embassy przy ul. Czackiego w Warszawie zatrudniono już około 60 deweloperów. Ich liczba będzie oczywiście sukcesywnie rosnąć, a Duńczycy podejmują już pierwsze rozmowy z polskimi uniwersytetami oraz ośrodkami naukowymi.