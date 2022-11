Hitowe oferty od GeekBuying z okazji Dnia Niepodległości

Na GeekBuying.pl każdy znajdzie dla siebie coś fajnego i to w dużo niższej niż normalnie cenie

Kto z nas nie lubi promocji? Zwłaszcza gdy powoli zbliża się sezon świąteczny, a wraz z nim konieczność zakupu licznych prezentów. Zapewne tak jak i ja, też co roku powtarzacie sobie, że tym razem za kupno świątecznych upominków zabierzecie się wcześniej i nie zostawicie wszystkiego na ostatnią chwilę. Cóż, w ciągu najbliższych dni będziecie mieli ku temu świetną okazję, a wszystko dzięki sklepowi GeekBuying.pl.

W Chinach obchodzone jest właśnie wielkie święto zakupowe, którego kulminacja nastąpi już 11 listopada, podczas Dnia Singla. W Polsce takiego święta nie obchodzimy, ale już za dwa dni mamy Dzień Niepodległości i to właśnie z tej okazji na GeekBuying.pl możemy skorzystać z atrakcyjnych ofert.

Zanim przyjrzymy się bliżej kilku ciekawym pozycjom, warto wspomnieć, że akcja potrwa do 13 listopada, więc nie musicie aż tak się spieszyć. Dodatkowo sklep przygotował kilka dodatkowych atrakcji, dzięki którym będzie można zaoszczędzić jeszcze więcej. Mamy więc kupony:

Minus 40 zł na zamówienia powyżej 1000 zł,

Minus 100 zł na zamówienia powyżej 2000 zł,

Minus 200 zł na zamówienia powyżej 4000 zł,

Minus 300 zł na zamówienia powyżej 5000 zł.

Kupony są ważne do 14 listopada, jednak ich liczba jest ograniczona, więc kto pierwszy – ten lepszy.

Oczywiście wszystko łączy się już rabatami, które naliczone są na poszczególne produkty. GeekBuying.pl obniżył ceny niektórych urządzeń o kilkaset, a nawet o przeszło tysiąc złotych!

Jest w czym wybierać, czyli oferty na które warto zwrócić uwagę

Na GeekBuying.pl znajdziemy ogrom różnego rodzaju sprzętu. Wśród ogłoszeń mamy AGD, pojazdy elektryczne, RTV, sprzęty do ćwiczeń, meble, a nawet drukarki 3D, panele słoneczne czy przenośne stacje zasilania. Wydaje się więc, że każdy powinien znaleźć tutaj coś dla siebie.

Jeśli marzy się wam drukowanie własnych, nietuzinkowych projektów, to możecie zwrócić uwagę na drukarkę 3D QIDI X-MAX, która umożliwia tworzenie przedmiotów o większych wymiarach, dzięki ulepszeniom gwarantuje stabilniejsze i solidniejsze wydruki, a na dodatek jej cena obniżona została z 5199 zł na 4199 zł, a jeśli dodamy do tego wcześniej wspomniane promocje, to można zaoszczędzić naprawdę sporo.

Dla osób, które potrzebują mieć stale dostęp do zapasu energii przygotowano przenośne stacje zasilania, takie jak FJDynamics PowerSec MP500 (o mocy wyjściowej 500W) oraz NOVOO ESS – 230Wh (wyposażoną w zestaw baterii litowo-jonowych o 230 watogodzinach). W promocji kosztują one kolejno 2299 zł (zamiast 2499 zł) i 859 zł (z 1299 zł).

Nie zapomniano też o osobach, które lubią ułatwiać sobie życie także w codziennych sprawach. Dla nich GeekBuying.pl ma robota odkurzającego Roborock S7 Pro Ultra, który nie tylko sam poodkurza, ale i umyje podłogę. Na dodatek sam wyczyści pojemniki i mopa, napełni zbiornik wodą i w efekcie zadba o to, by nasze podłogi były czyste i śniące. W ramach akcji można go teraz kupić za 4499 zł, czyli o 1130 zł taniej niż normalnie.

GeekBuying.pl obniżył też ceny pojazdów elektrycznych. Dla fanów miejskich wojaży mamy elektryczną hulajnogę Navee N65 oferującą naprawdę długi zasięg, bo aż do 65 km na jednym ładowaniu przy prędkości maksymalnej 25 km/h. To idealny środek transportu, który sprawdzi się w każdym większym mieście, bo nie trzeba szukać miejsca parkingowego, a swój pojazd możemy wziąć pod rękę i mieć go zawsze przy sobie. Cena? O 900 zł niższa niż normalnie -2599 zł.

Dla fanów jednośladów sklep ma rowery elektryczne. Z tych, na które warto zwrócić szczególną uwagę jest rower górski ELEGLIDE M1 PLUS, który dzięki swojemu napędowi sprawi, że żadne wzniesienie nie będzie już przeszkodą. Model ten oferuje kilka trybów jazdy oraz jest w stanie przejechać do 100 km w trybie wspomaganym, więc jego właścicielowi nawet długie przejażdżki będą prawdziwą przyjemnością.

A skoro już w temacie jesteśmy, to zerknijcie także na ENGWE Engine Pro (nowa wersja 16Ah). To również rower elektryczny, choć tym razem charakteryzujący się zupełnie innym designem od opisywanego wyżej modelu. Dodatkowo jest to konstrukcja składana – pomiędzy przejażdżkami można z łatwością transportować. Teraz na GeekBuying.pl można go kupić już za 6398,99 zł (taniej o 600 zł).

Chociaż przytoczyliśmy wam kilka interesujących propozycji, to najlepiej będzie, jak sami wejdziecie na stronę sklepu i zapoznacie się z ofertą, bo ta jest o wiele bogatsza niż te kilka sprzętów, o których wspomnieliśmy powyżej.

Tylko spieszcie się, bo dużo czasu na zakupy wam nie zostało!