Najlepszy przyjaciel przedsiębiorcy. Huawei Mate 50 Pro pomoże ci na każdym etapie prowadzenia biznesu

Prawdą jest, że „kupujemy oczami”. Pierwszym, co przyciąga nas do danego produktu czy usługi, jest właśnie sygnał wizualny – grafika, reklama, albo… świetne zdjęcie. Jako zawodowy fotograf, tworzący materiały promocyjne dla biznesów, zwłaszcza gastronomicznych, widzę to wyraźnie – gdy na profilu w mediach społecznościowych pojawi się piękne zdjęcie nowego ciastka lub nowej potrawy, ludzie tłumnie garną się do lokalu, by posmakować nowości.

Rynkowe realia są jednak takie, że większość biznesów nie może sobsie pozwolić na zatrudnienie zawodowego fotografa, zwłaszcza na początku działalności. To paradoks, bo właśnie wtedy najbardziej by się taki fotograf przydał, ale każdy, kto prowadzi własny biznes wie, że początkowe koszty bywają niebotyczne. Teraz zaś, w dobie rosnących cen wszystkiego, wielu małych przedsiębiorców zwyczajnie nie może sobie pozwolić na dodatkowe wydatki. Co więc zostaje? To co zawsze: podejście zrób to sam.

Telefon jest dziś najważniejszym narzędziem w rękach właściciela firmy.

Oprócz polecenia przekazywanego z ust do ust, dla nowopowstałego biznesu najważniejsza jest promocja w mediach społecznościowych. Czyli zdjęcia, filmiki, rolki i regularny kontakt z klientami na Facebooku, Instagramie czy TikToku. A to zaś oznacza, że podstawowym narzędziem pracy wcale nie będzie komputer, ale… smartfon. Z którego możemy bezpośrednio wstawiać materiały, wchodzić w interakcje z klientami i promować swój biznes.

Patrząc z tej perspektywy, jedno, na czym nie warto oszczędzać, to właśnie zakup telefonu, skoro ma być on centralnym punktem promocji biznesu. Musi to być sprzęt, który przede wszystkim zaoferuje znakomity aparat, ale też będzie w stanie dotrzymać kroku przez cały dzień.

Huawei Mate 50 Pro to idealny towarzysz twojego biznesu.

Jeśli już prowadzimy promocję biznesu sami, to dobrze zadbać, by na fanpage’ach marki pojawiały się zdjęcia jak najlepszej jakości. Huawei Mate 50 Pro oferuje z kolei tak uniwersalny i tak wysokojakościowy zestaw wbudowanych aparatów, że idealnie sprawdzi się w tworzeniu materiałów promocyjnych.

Przede wszystkim Huawei zaimplementował tu ciekawą innowację, która w sprytny sposób pomoże przykryć fakt, że wcale nie korzystamy z usług profesjonalnego fotografa – mowa o zmiennej przysłonie. Główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix jest wyposażony w obiektyw pozwalający na zmianę głębi ostrości, niczym obiektyw profesjonalnego aparatu. Przysłonę możemy regulować dziesięciostopniowo, w zakresie od f/1.4 do f/4. Innymi słowy, możemy sprawić, by tło zdjęcia było mniej lub bardziej rozmyte, doskonale symulując efekt uzyskiwany drogim aparatem.

Główny aparat oferuje też rewelacyjną jakość obrazu, zarówno w idealnych, jak i dalekich od ideału warunkach oświetleniowych, a ponadto wyposażony jest w optyczną stabilizację obrazu. Doskonale sprawdzi się np. do tworzenia stories z zaplecza firmy lub robienia zdjęć w kiepsko oświetlonym pomieszczeniu.

Do kompletu z głównym aparatem mamy jeszcze dwa, wcale niezgorsze sensory. Jeśli chcemy zrobić zdjęcie przykuwające wzrok, na którym np. zmieścimy w kadrze cały lokal, możemy posłużyć się obiektywem ultrawide o jasności f/2.2, połączonym z aparatem o rozdzielczości 13 Mpix.

Jeśli z kolei chcielibyśmy zrobić zdjęcie jakiegoś detalu, lub chociażby zrobić sobie zdjęcie portretowe, by od czasu do czasu „pokazać się klientom”, znakomicie w tym celu sprawdzi się aparat 64 Mpix z teleobiektywem o jasności f/3.5.

Wszystkie poniższe zdjęcia wykonałem wbudowanymi aparatami Huawei Mate 50 Pro. Na niektórych zdjęciach dokonałem delikatnej korekty ekspozycji i kontrastu:

Zrobione zdjęcia podejrzymy zaś na pięknym wyświetlaczu OLED o przekątnej 6,74”, rozdzielczości 2616 x 1212 px i odświeżaniu 120 Hz. W połączeniu z super-szybkim procesorem Snapdragon 8+ gen. 1 i 8 GB RAM-u Huawei Mate 50 Pro jest urządzeniem niebywale płynnym w codziennej obsłudze, a to zaleta, którą trudno przecenić. Nic tak nie wybija z rytmu, jak zacinający się telefon, kiedy na wszystko brakuje czasu.

Trudno przecenić również pojemny akumulator o pojemności 4700 mAh, który powinien wystarczyć na cały intensywny dzień pracy, a w razie gdyby zabrakło mu energii, to można ją błyskawicznie uzupełnić ładowarką przewodową o mocy 66W lub opcjonalną ładowarką bezprzewodową o mocy 50W.

Czysto subiektywnie muszę też dodać, że chyba mało który telefon tak bardzo pasuje do biznesmana czy bizneswoman jak Huawei Mate 50 Pro. Zwłaszcza wersja pomarańczowa, wykończona eko-skórą prezentuje się szalenie elegancko i prestiżowo. Widać, że to poważne narzędzie pracy.

Czy Huawei Mate 50 Pro ma aplikacje do obsługi social mediów? Ależ oczywiście.

Dookoła smartfonów Huawei z HMS (Huawei Mobile Services) narosło wiele mitów, związanych oczywiście z brakiem oficjalnego dostępu do aplikacji Google’a. Podstawowym pytaniem, zadawanym przez potencjalnych nabywców zawsze jest – czy na telefonach Huawei są aplikacje? Czy znajdziemy tam Instagrama, Facebooka, TikToka i inne narzędzia niezbędne do codziennego funkcjonowania oraz prowadzenia biznesu?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: oczywiście, że tak. W sklepie Huawei AppGalery znajdziemy mnogość aplikacji, jak na każdym smartfonie z Androidem. A nawet jeśli czegoś tam nie będzie, to posługując się wbudowaną wyszukiwarką Petal zainstalujemy aplikację z innego, bezpiecznego źródła.

Na smartfonach Huawei aplikacje takie jak Facebook, Messenger, Instagram, Twitter czy TikTok działają wzorowo i nie ma z nimi żadnych problemów. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia aplikacji Google’a, które przecież są szalenie istotne w prowadzeniu firmy – w końcu trzeba być widocznym na mapach i w wyszukiwarce. Tutaj można się posłużyć chociażby niezależną aplikacją GSpace, która tworzy na naszym smartfonie wirtualną przestrzeń pozwalającą na swobodne korzystanie ze wszystkich aplikacji Google’a. Nie musimy się więc martwić, że kupując smartfon Huawei zostaniemy pozbawieni dostępu do niezbędnych programów. Wszystko tu jest i działa bez zarzutu.

Telefon to najlepszy przyjaciel przedsiębiorcy.

Huawei Mate 50 Pro ma wszystko, co niezbędne w codziennym użytku zarówno dla zwykłych użytkowników, jak i właścicieli biznesów. Wewnątrz tej eleganckiej obudowy mieści się zarówno kompletny zestaw aparatów wysokiej jakości, które pozwolą tworzyć we własnym zakresie wysokiej klasy materiały promocyjne, jak i wszystkie niezbędne aplikacje, by promować i prowadzić swój biznes. Jeśli chodzi o jeden sprzęt, który może wspomóc cię w prowadzeniu biznesu, trudno o lepszy wybór, niż Huawei Mate 50 Pro.

*Materiał powstał we współpracy z marką Huawei