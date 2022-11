Cicha premiera Huawei nova Y61. Do oferty producenta trafia kolejny budżetowiec

Huawei po cichu wprowadził do oferty model nova Y61

Na pierwszy rzut oka nowy smartfon z serii nova przypomina iPhone’a. Płaskie ramki, podobny układ aparatów na kwadratowej wyspie. Oczywiście oprócz wyglądu tych dwóch serii nic nie łączy, bo Huawei nova Y61 jest typowym budżetowcem, który ma zapewnić wszystko to, czego przy normalnym, niezbyt wymagającym użytkowaniu można potrzebować.

Mamy tutaj 6,52-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1600 x 720 pikseli (HD+) i wycięciu w kształcie kropli wody. W nim znalazł się 5-megapikselowy aparat do selfie. Z tyłu natomiast dostajemy 50-megapikselowy aparat główny, obok którego umieszczono dwa “oczka” po 2 Mpix każdy do makro i pomiaru głębi.

Huawei nie sprecyzował układu, który napędza nova Y61. W zależności od regionu smartfon dostępny będzie w dwóch konfiguracjach pamięci. 6/64 GB w Azji i 4/64 GB w pozostałych częściach świata. Co ciekawe, to nie jedyne regionalne ograniczenie, bo wedle informacji także dostępność dualSIM i NFC jest uzależniona od regionu, choć trudno powiedzieć, dlaczego Huawei zdecydował się właśnie na taki ruch.

To, co jest jeszcze wspólne dla obu wariantów, to 4G, Bluetooth 5.1, GNSS oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Ponadto bateria 5000 mAh z ładowaniem 22,5 W. Warto też wspomnieć, że Huawei nova Y61 działa pod kontrolą EMUI 12 z Huawei Mobile Services (HMS) mającym zastępować Google Mobile Services (GMS).