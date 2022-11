Interaktywna mapa wszechświata. Wystarczy kilka chwil, aby poznać ogrom wszystkiego, co nas otacza

Dorastając byłem bardzo zainspirowany obrazami astronomicznymi, gwiazdami, mgławicami i galaktykami, a teraz nadszedł nasz czas, aby stworzyć nowy typ obrazu, który zainspiruje ludzi. Astrofizycy na całym świecie analizują te dane od lat, co prowadzi do tysięcy prac naukowych i odkryć. Ale nikt nie poświęcił czasu, aby stworzyć mapę, która jest piękna, naukowo dokładna i dostępna dla ludzi, którzy nie są naukowcami. Naszym celem jest tutaj pokazanie wszystkim, jak naprawdę wygląda wszechświat. wyjaśnia Brice Ménard, twórca mapy

Końcowy produkt nie jest może rekordowo obszerny, ponieważ wizualizuje kawałek wszechświata, czyli “tylko” około 200 000 galaktyk. Tych w rzeczywistości jest rzecz jasna znacznie więcej, choć prawdziwa zabawa zaczyna się, gdy zdamy sobie sprawę, że każda kropka na mapie jest galaktyką, natomiast każda galaktyka zawiera miliardy gwiazd i planet.

Przesuwając tę interaktywną mapę możemy zobaczyć, jak ewoluował wszechświat. Poczynając od jego skraju oraz pierwszego światła wyemitowanego tuż po Wielkim Wybuchu, podróżujemy przez czasy, w których powstawały kolejne obiekty, takie jak kwazary, by ostatecznie dotrzeć do galaktyk spiralnych – najpowszechniejszego obecnie rodzaju galaktyk.

Interaktywna mapa wszechświata obejmuje około 200 tysięcy galaktyk

Jak dodaje Ménard, na mapie (która jest dostępna pod tym adresem) jesteśmy zaledwie pojedynczą plamką na samym dole. Chodzi oczywiście o Drogę Mleczną, która zawiera miliardy gwiazd i planet. Mapa pokazuje więc, o jak ogromnej skali wszechświata mówimy. Nasza galaktyka jest gigantyczna i nic nie wskazuje na to, byśmy kiedykolwiek byli w stanie ją opuścić. A co powiedzieć o sytuacji, w której takich galaktyk jest dwieście tysięcy? To przecież wciąż zaledwie kropla w morzu faktycznych rozmiarów wszystkiego, co nas otacza.

Sloan Digital Sky Survey to program rozpoczęty w 2000 roku. Na przestrzeni lat udało się dzięki niemu zidentyfikować niemal milion galaktyk oraz ponad 120 tysięcy kwazarów. Takim mianem określa się źródła promieniowania elektromagnetycznego o wyjątkowo dużej mocy. W tym przypadku również możemy mówić o galaktyce, choć jest to tzw. galaktyka aktywna.