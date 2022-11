W sezonie świątecznym jeszcze łatwiej paść ofiarą oszustwa. Google radzi, na co powinniśmy uważać

Dając sie pochłonąć świątecznej atmosferze nie można zapominać o zachowaniu ostrożności w sieci. Cyberprzestępcy dwoją sie i troją, by znaleźć nowe sposoby na oszustwa. Jedni chcą wykorzystać nasze dobre serce, inni naszą nieuwagę, ale wszyscy mają jeden cel — wyłudzić nasze dane lub pieniądze.

Dlatego właśnie Google postanowił ostrzec użytkowników przed najczęstszymi oszustwami, na jakie mogą natrafić w okresie świątecznym (i nie tylko)

W poście na swoim blogu Google zdał raport z pracy zespołu ds. cyberbezpieczeństwa, którzy dokładają wszelkich starań, by uchronić użytkowników przed zagrożeniami. Firma zwraca szczególną uwagę na pocztę Gmail, bo to właśnie tam można natknąć się na ataki phishingowe, złośliwe oprogramowanie wysyłane w wiadomościach czy też spam. Choć obecnie udaje się blokować przeszło 99,9% z „prawie 15 miliardów niechcianych wiadomości dziennie” to nadal trafiają się sytuacje, w których takie maile do nas trafiają. Cyberprzestępcy zawsze znajdują nowe sposoby na omijanie zabezpieczeń, dlatego właśnie my sami również musimy zachowywać szczególną ostrożność.

Jak zauważa Google, koniec roku to jeden z tych okresów, w których należy zachować czujność, ponieważ właśnie teraz oszuści nasilają swoje ataki. Tylko na co warto zwracać uwagę? Google podał kilka przykładów:

Wiadomości dotyczące kart podarunkowych i upominków – w takich mailach oszuści mogą zapraszać do zakupu kart podarunkowych lub oferować nagrody za podanie danych z karty kredytowej.

Wiadomości od organizacji charytatywnych — w okresie świątecznym najchętniej chcielibyśmy podzielić sie radością z otaczającym nas światem. Częściej też skłaniamy się ku dobroczynności i właśnie te gesty dobrej woli próbują wykorzystać cyberprzestępcy. Dlatego, jeśli chcecie wesprzeć jakąś organizację charytatywną, szukajcie takich, które na pewno są godne zaufania.

Wiadomości dotyczące atrakcji związanych z naszym miejscem zamieszkania — niektóre oszustwa zamaskowane są pod zaproszeniami do udziału w jakichś ciekawych wydarzeniach. Oszuści nakłaniają nas do podania informacji na temat naszego życia i tożsamości, na podstawie których mogą rzekomo dobrać odpowiednie atrakcje do naszych potrzeb.

Wiadomości o odnowieniu subskrypcji — z racji, że w okresie świątecznym wiele usług oferuje tańsze plany subskrypcyjne, jest to też okres, w którym oszuści wysyłają maile z prośbą o odnowienie płatności. Google zauważa, że najbardziej uciążliwe są fałszywe wiadomości od usług antywirusowych.

Wiadomości związane z kryptowalutami — tutaj przestępcy chcą wyłudzić od nas pieniądze i zwykle robią to w formie groźby, prosząc o przesłanie środków na portfel kryptowalutowy. Mogą grozić np. wyciekiem jakichś danych.

Są to jedynie przykłady najczęstszych rodzajów oszustw i trzeba pamiętać, że mogą one przybierać różne formy i niekoniecznie będą dotyczyć tylko Gmaila. Warto zachować czujność także korzystając z innych poczt elektronicznych, a także SMS-ów. Co więcej, choć Google ostrzega nas o tym przed świętami, to szczególna ostrożność w sieci zalecana jest przez cały rok. Podejrzane wiadomości warto czytać kilka razy (często zawierają one błędy ortograficzne i podejrzane załączniki) i weryfikować ich źródło.