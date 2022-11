To nie magia, a czysta chemia. Stworzono katalizator, który zamienia amoniak w paliwo wodorowe

Zespół uczonych z Uniwersytetu Rice’a stworzył skalowalny katalizator, który potrzebuje jedynie światło, aby przekształcić amoniak w paliwo wodorowe. Szczegóły opisano w czasopiśmie Science.

Ciekły amoniak jest łatwy w transporcie i ma dużą wartość energetyczną, gdyż w każdej jego cząsteczce jest jeden atom azotu i trzy atomy wodoru. Katalizator opracowany przez uczonych z Uniwersytetu Rice’a rozbija je na lotny wodór. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, nie potrzeba zewnętrznych dostaw ciepła, a jedynie energię pochodzącą ze światła (słonecznego lub LED-owego).

Tempo reakcji chemicznych wzrasta wraz z temperaturą, a chemicy wykorzystują ten fakt od ponad wieku, stosując ciepło na skalę przemysłową. Często stosowane są tzw. termokatalizatory – związki, które nie reagują, ale pod wpływem temperatury przyspieszają samą reakcję.

To odkrycie otwiera drogę do zrównoważonego, taniego wodoru, który mógłby być produkowany lokalnie, a nie w masywnych scentralizowanych zakładach.

Najlepsze znane nam termokatalizatory są zbudowane z platyny i innych metali szlachetnych, np. palladu, rodu czy rutenu. Kiedy w 2011 r. odkryto cząstki plazmoniczne, które wydzielają krótkotrwałe, wysokoenergetyczne elektrony zwane “gorącymi nośnikami”, udowodniono, że mogą je połączyć z katalizatorami, tworząc hybrydowe “anteny-reaktory”, w których jedna część zbiera energię ze światła, a druga wykorzystuje ją do napędzania reakcji chemicznych.

Przy braku światła katalizator miedziano-żelazny wykazywał około 300 razy mniejszą reaktywność niż katalizatory miedziano-rutenowe, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że ruten jest lepszym termokatalizatorem dla tej reakcji. Pod wpływem oświetlenia, miedź-żelazo wykazała wydajność i reaktywność, które były podobne i porównywalne z miedzią-rutenem.

Dr Hossein Robatjazi obecnie pracuje w firmie Syzygy Plasmonics, która udzieliła licencji na technologię anten-reaktorów Uniwersytetowi Rice’a.

Jest to pierwszy przypadek w literaturze naukowej, który pokazuje, że fotokataliza z użyciem diod LED może produkować gazowy wodór z amoniaku w skali gramowej. To otwiera drzwi do całkowitego zastąpienia metali szlachetnych w fotokatalizie plazmowej.

