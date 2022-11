Home Tech Korea Północna zaczyna przeginać. To pierwszy taki incydent od zakończenia wojny koreańskiej

Korea Północna zaczyna przeginać. To pierwszy taki incydent od zakończenia wojny koreańskiej

Nie minął ledwie miesiąc od ostatnich głośnych wojaży Korei Północnej na arenie międzynarodowej, a władze tego reżimu po raz kolejny pokazały swoje szaleństwo… i ślepotę, bo mierzy się z siłami, które mogłyby zmieść je z powierzchni ziemi. Do bezsensownego pokazu sił w postaci odpalanych pocisków już się przyzwyczailiśmy, jak zresztą sąsiedzi tego państwa, ale w środę rano doszło do czegoś nietypowego. Doprowadziła bowiem do pierwszego takiego incydentu aż od zakończenia wojny koreańskiej.