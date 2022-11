Lek wstrzymujący rozwój cukrzycy typu 1 jest już dostępny w USA

Cukrzyca typu pierwszego jest zaliczana do chorób autoimmunologicznych, w przypadku to której komórki układu odpornościowego atakują komórki trzustki. To właśnie dlatego organizm nie jest w stanie produkować hormonu insulity potrzebnego do metabolizmu cukru w organizmie, co wymaga jej dostarczania “z zewnątrz” w celu uniknięcia wysokiego poziomu glukozy we krwi. Innymi słowy, nie jest to choroba, na którą chcielibyście zachorować i dlatego właśnie Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła pierwszy lek, który może jej przeciwdziałać.

Ten lek o nazwie Tzield lub Teplizmab jest przeznaczony do aplikacji w formie zastrzyków jest w stanie opóźnić wystąpienie cukrzycy typu pierwszego u dzieci w wieku 8 lat i starszych oraz oczywiście dorosłych. Im pacjent jest starszy, tym lek jest skuteczniejszy, bo u najmłodszych może opóźnić rozwój cukrzycy w pierwszym stadium, u starszych w drugim, a u dorosłych aż w stadium trzecim. Wprawdzie widmo choroby pozostanie nad każdym pacjentem, ale opóźnienie rozwinięcia choroby może trwać przez całe miesiące, a nawet lata.

Ten lek działa poprzez wiązanie się z określonymi komórkami w obrębie układu odpornościowego i opóźnia progresję cukrzycy typu 1. Mógłby potencjalnie dezaktywować komórki odpornościowe, które atakują komórki produkujące insulinę i zwiększyłby również udział komórek, które moderują odpowiedź układu odpornościowego. Skuteczność tego leku została przetestowana i potwierdzona w podwójnie ślepym, randomizowanym i kontrolowanym efektem placebo badaniu, które obejmowało 76 pacjentów z cukrzycą typu 1 w stadium 2.